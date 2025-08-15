Tom Cruise rechaza invitación de Donald Trump a los 'Kennedy Center Honors 2025'

Comparta este artículo

Washington D.C. Estados Unidos.- Tom Cruise ha decidido no participar en la edición 2025 de los los 'Kennedy Center Honors', tras declinar una invitación para integrarse al grupo de homenajeados. Aunque el comunicado oficial atribuye la decisión a "conflictos de agenda", su ausencia ha generado especulaciones sobre posibles motivos políticos.

La ceremonia se celebrará el 8 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C., y será encabezada por Donald Trump, quien desde su regreso a la Casa Blanca en enero ha asumido un papel central en la organización y dirección del evento.

Tom Cruise rechaza participar en los 'Kennedy Center Honors'

Tras iniciar su segundo mandato, Trump destituyó a la junta directiva designada por su predecesor y se proclamó presidente del organismo. Desde entonces, el centro ha adoptado una línea cultural más conservadora, eliminando contenidos que el mandatario considera 'woke' e incluso proponiendo renombrar el recinto como Trump/Kennedy Center. La gala será transmitida por CBS y contará con Trump como anfitrión, en lo que él ha descrito como "una gran noche" para "restaurar el prestigio y la grandeza" del centro cultural.

Entre las figuras que recibirán el reconocimiento este año están: Sylvester Stallone, amigo cercano de Trump y actual embajador cultural. Gloria Gaynor, ícono de la música disco con postura conservadora y fe cristiana. George Strait, leyenda del country que dedicó una canción a la policía el día del atentado contra Trump. Michael Crawford, célebre protagonista original de El fantasma de la ópera. KISS, la legendaria banda de rock, con la participación de sus cuatro miembros originales.

Aunque el comunicado oficial atribuye la ausencia de Cruise a conflictos de agenda, fuentes cercanas al centro sugieren que podría tratarse de una decisión política. El actor, que suele mantener sus opiniones en privado, habría preferido no asociarse públicamente con una ceremonia tan vinculada a la figura de Trump.

Los 'Kennedy Center Honors'

El presidente mantiene una relación compleja con Hollywood: Mientras cuenta con el respaldo de figuras como Stallone, Jon Voight y Mel Gibson, ha enfrentado la oposición pública de George Clooney, Christina Applegate, Stephen King, Cardi B, Mark Ruffalo, Pedro Pascal, Kim Kardashian, Taylor Swift y Alec Baldwin, entre otros.

Los 'Kennedy Center Honors' se celebran desde 1978 como el mayor galardón cultural en EE. UU. para artistas escénicos. Tradicionalmente, el presidente en funciones asiste, pero la edición 2025 marcará un cambio histórico: Por primera vez, el mandatario no solo participará, sino que intervendrá directamente en la elección de los homenajeados y en la producción del evento.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México