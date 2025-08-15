Top 3 Espectáculos: Nodal habla de Cazzu, DiCaprio detenido en Ibiza y Ana Brenda presenta a su bebé

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Entérate de lo mejor del mundo del espectáculo en este TRIBUNA Top 3, donde te traemos las noticias más comentadas del momento. Desde confesiones sentimentales, situaciones insólitas con celebridades internacionales, hasta tiernos momentos familiares. Recuerda que este espacio es patrocinado por Econollantas. Aquí está el resumen que no te puedes perder.

Christian Nodal rompe el silencio con Adela Micha

Durante una entrevista con Adela Micha, Christian Nodal sorprendió al revelar detalles íntimos sobre su ruptura con la cantante argentina Cazzu. Según el propio Nodal, fue ella quien le dijo, antes de terminar su relación, que si quería estar con otra mujer, lo hiciera. Las declaraciones han generado una ola de reacciones en redes sociales.

Leonardo DiCaprio detenido… porque no sabían quién era

El actor Leonardo DiCaprio fue detenido por la Guardia Civil en Ibiza, España, mientras intentaba entrar a una fiesta privada. Lo más insólito es que los agentes no lo reconocieron, y lo sometieron a una revisión como a cualquier ciudadano. Afortunadamente, el malentendido no pasó a mayores, pero la anécdota ya es viral.

Ana Brenda Contreras presenta a su hija Aria

La actriz Ana Brenda Contreras reapareció en redes sociales para celebrar los tres meses de vida de su hija, Aria. En la imagen compartida, se le ve sosteniendo a la bebé en brazos, con una tierna dedicatoria que conmovió a sus seguidores. Es la primera vez que muestra de forma tan cercana a la pequeña.

Fuente: Tribuna del Yaqui