Tras entrevista de Christian Nodal, Ángela Aguilar aparece ahogada en llanto con mensaje

Ciudad de México.- A tan solo un día de que la polémica entrevista de su esposo, el cantante sonriente, Christian Nodal, saliera a la luz, la reconocida cantante de regional mexicano, Ángela Aguilar, acaba de dar de que hablar al aparecer en otro programa dando unas inesperadas declaraciones, y sin poder aguantar el sentimiento, ahogada en llanto quiso dejar en claro su sentir de las dificultades de ser una artista femenina, con un emotivo mensaje.

La noche del pasado miércoles 13 de agosto, salió a la luz la entrevista que Nodal dio a la famosa periodista, Adela Micha, para el programa La Saga, en la que se aborda el tema de Cazzu, de su historia de amor con Ángela Aguilar y por supuesto, su situación referente a la parte económica y cercanía con su primera hija, Inti Nodal. Como era de esperarse, esto causó un gran revuelo, y hasta se ha dicho que el cantante está molesto porque pese a que aceptó darla, después se arrepentiría y buscaría sacarla del aire.

Ante esta serie de escándalos, la menor de las hijas de Pepe Aguilar, apareció en otro podcast, en el que afirma que ella no apoya el escándalo y con la voz entrecortada y con lágrimas, declaró que se siente sola y relegada por el hecho de que su carrera no pesa como debería y solo se enfocan más en lo que hace personalmente: "Puede hacerte sentir muy sola estar en una sociedad donde, como mujer, lo que sucede en tu vida personal suele ser más importante que lo que logras artísticamente".

La intérprete de Gotitas Saladas declaró que si llora es porque le duele ver esta situación, pues esperaba que el talento y la trayectoria pesara más, pues considera que la mujer en la industria suele ser menos valorada que un hombre y se deben esforzar mucho más para alcanzar la meta: "Eso me duele y me pone muy sentimental, porque las mujeres trabajan diez veces más en muchas cosas y reciben tan poco reconocimiento por lo que hacen".

Por este motivo declaró que ella Por eso elijo no formar parte de eso y elijo no usar mi plataforma para eso. Me gusta ser esa mujer que abre camino para otras mujeres

Fuente: Tribuna del Yaqui