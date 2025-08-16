Abelito sufre trágica muerte y en 'La Casa de los Famosos México' lloran su triste pérdida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido influencer mexicano, Abelito, recientemente abrió su corazón y dejó ver ese lado más vulnerable por el que millones se han sumado a su apoyo, debido a que en una dinámica dentro de La Casa de los Famosos México, habló sobre la trágica muerte que marcó toda su vida y aún ahora, le causa dolor y anhelo. Por este motivo, es que varios internautas lloraron su triste pérdida y le aseguraron que el mundo necesita más gente como él.

En la tercera temporada del reality show de Televisa, han apostado por una emotiva dinámica a la que nombraron La Vida En Fotos, donde pasarán a los participantes varias imágenes de su vida, y ellos deberán de hablar de los recuerdos que tenga de esa época. El primero en participar fue el querido creador de contenido, que contrario a las risas que arranca cada día, ahora fueron lágrimas ante uno de los momentos más dolorosos de su vida.

Durante la dinámica, fue Diego de Erice el que le mostró la imagen en la que aparece de bebé al lado de su prima Samantha y de su hermano mayor, Dany, el cual desgraciadamente perdió la vida hace más de 20 años, cuando él influencer solamente tenía un año de edad. Abelito confesó que por desgracia, cuando tenía un año de edad, su hermano ya no pudo con su condición y dejó de respirar, sin que se pudiera hacer nada: "Tenía cuatro años cuando falleció, yo tenía un año", explicó entre lágrimas.

El influencer declaró que él pese a que no tiene muchos recuerdos de su hermano, siempre lo extraña y anhela su vida a su lado, ya que siempre quiso un hermano, pero que su madre no pudo darle, pues cuando sufrió el accidente en el que casi pierde la vida, no pudo tener más hijos. Abelito, conmovido señaló que pese a todo, sabe que en algún momento se va a reunir con su hermano y señala que por lo pronto, aunque no lo tenga físicamente con él, sabe que es su ángel: "Aunque no está físicamente conmigo, sé que en el cielo tengo un angelote", concluyó.

Cabe mencionar, que aunque en el reality show no mencionó las causas de su partida, hace un par de años, en el podcast Acá Entre Nozz, reveló que Dany nació con acondroplasia, una condición genética que causa enanismo, pero con complicaciones de salud más severas, que al final le causó un paro respiratorio: "Fallece de un paro respiratorio. Tenía cuatro años cuando yo tenía uno, y se le veía más marcada la condición".

Fuente: Tribuna del Yaqui