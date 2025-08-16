Alejandra Guzmán deja intrigados a sus fans con una imagen, ¿es por su hospitalización?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa cantante y compositora mexicana Alejandra Guzmán estaría atravesando momentos muy difíciles tras haber sido hospitalizada de emergencia. Como te informamos ayer en TRIBUNA, se dice que la rockera dedicará todo este año a atender los problemas relacionados con su salud, y al parecer el 2026 será el año en el que retomará con fuerza su carrera musical.

De hecho, en plena transmisión del programa Ventaneando, el viernes 15 de agosto, una de sus conductoras principales, Jimena Pérez, informó que este es el motivo por el cual la hija de Silvia Pinal cancelara su gira. Además, según 'La Choco', Alejandra padece una hernia, lo que se suma a todas las complicaciones que ha tenido que enfrentar desde 2009, cuando se sometió a una cirugía estética fallida.

Precisamente, en entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, la intérprete confesó que en 2012, durante un viaje a Londres, comenzaron los síntomas de esta difícil experiencia: "Ahí ya no podía caminar y me empezaba a sentir en la noche como una fiebre espantosa", relató la artista, considerada hoy en día como una de las cantantes latinas con mayores ventas en la historia de nuestro país.

Imagen que publicó Alejandra Guzmán

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la mujer de 57 años no se ha pronunciado directamente sobre el tema; sin embargo, levantó las alarmas de sus seguidores con su más reciente publicación en Instagram, donde de manera sorpresiva compartió una imagen con la palabra Titanio. Se desconoce si esto guarda relación con las prótesis de titanio que tiene en ambas caderas.

Mientras tanto, su cuenta se llenó de mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación: "Pronta recuperación a la eterna reina de corazones. Tienes muchos corazones más que seguir conquistando", escribió Carolina Hereño. En tanto, el perfil de @Jer_wiccan opinó que podría tratarse de un nuevo proyecto musical: "¡Gente! Esto no es algo médico. Es el anuncio de un nuevo álbum".

Fuente: Tribuna