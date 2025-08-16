¿'Bad Blood Era'? Taylor Swift escribiría canción a Blake Lively por "arruinar la amistad"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Todo parece indicar que la relación entre Taylor Swift y la polémica actriz estadounidense, Blake Lively, actualmente estaría atravesando por su 'Bad Blood Era', pues hace un par de horas que medios de Estados Unidos, como People, acaban de asegurar que la intérprete de Mine, aprovecharía su nuevo álbum musical, The Life of a Showgirl, para presuntamente escribirle una canción sobre "arruinar la amistad".

Hace un par de días, Swift resultó ser la invitada sorpresa de New Heights, podcast de su novio, el jugador de americano, Travis Kelce, junto a su hermano mayor, Jason Kelce, en donde no solo habló de su relación al lado del deportista originario de Kansas, sino que también confirmó que está cercana a lanzar el nuevo álbum musical antes mencionado, en el que ya prometió que se conocería mucho más de su vida y actual etapa.

Aunque The Life of a Showgirl todavía no sale y no se han tenido adelantos musicales, más que algunos de los nombres de los temas que se verán en este, ya se ha comenzado a decir que la esposa de Ryan Reynolds inspiró una de las canciones, que está titulada como Ruin the Friendship, que desgraciadamente no hablaría de lo mejor de su etapa de amistad, debido a que el título se traduce literalmente como "Arruinar la amistad", siendo esto una confirmación de su enemistad.

Según fuentes citadas por People y Entertainment Tonight, la creadora de You Belong With Me y Blake actualmente ya ni siquiera se hablarían por culpa de la polémica demanda entre la actriz con su coestrella en It Ends With Us, el actor Justin Baldoni. Como se sabe, se dijo que Swift fue involucrada en el pleito legal y que hasta estuvo a punto de ser llamada a la corte para testificar, lo que habría ocasionado una intensa pelea con la protagonista de dicha película y que se tomaran un tiempo de la amistad.

Al parecer, pese a que la intérprete de Lover quiere en verdad a la actriz de Miedo Profundo y es leal a sus amistades, siguen "dándose un espacio y no están hablando", debido a que Taylor solo "no quiere tener nada que ver con la batalla legal entre Blake y Justin", pues "siente que su papel en esto ha sido exagerado y que la situación ha causado tensión en su amistad". Cabe recordar que en el 2023 y 2024, se mostraron inseparables y Blake la acompañó a casi todos los partidos del dos veces ganador del Super Bowl, hasta que esta batalla legal estalló.

Fuente: Tribuna del Yaqui