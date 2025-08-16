Christian Nodal encabeza el cartel de Supernova 2025 junto a grandes artistas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Supernova Strikers 2025 se perfila como uno de los eventos más grandes del año en México, al reunir en un mismo escenario boxeo, espectáculo y música. La primera edición, que se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, ya está generando gran expectativa entre los fans, especialmente tras la confirmación de Christian Nodal como uno de los artistas principales.

El intérprete de Botella tras botella y Ya no somos ni seremos promete un show cargado de su estilo mariacheño, consolidándose como una de las figuras más esperadas de la noche, pese a la polémica que lo persigue por su entrevista con Adela Micha. Además de Nodal, el evento contará con una alineación que combina lo mejor del regional mexicano, rap y pop urbano:

Alemán.

Alan Arrieta.

Gabito Ballesteros .

. Xavi .

. María Becerra.

Esta mezcla de géneros asegura una velada donde la música y la adrenalina se entrelazarán en un espectáculo sin precedentes.

Cartel musical del Supernova Strikers 2025/Créditos: Internet

Aunque el apartado musical acapara reflectores, el Supernova Strikers 2025 también será recordado por su propuesta de boxeo espectáculo. Varias personalidades se enfrentarán en combates que ya generan conversación en redes sociales, como el duelo entre Alana Flores y Gala Montes, uno de los más comentados por los fanáticos.

Los boletos están disponibles en Ticketmaster y en las taquillas del Palacio de los Deportes. Estos son los precios oficiales por sección:

Sección E: $488.

Sección D: $976.

Sección C: $1,220.

Sección B: $2196 (AGOTADA).

Sección Pista: $ 3,050.

Sección A: $7,320 (AGOTADA).

Actualmente, aún hay disponibilidad en la Sección C (alrededor de $1,200 pesos), mientras que las localidades más accesibles, Secciones D y E, mantienen amplia disponibilidad con precios desde $488.

Boletos y precios del Supernova Strikers 2025/Créditos: Internet

¿Cómo ver el Supernova Strikers 2025 desde casa?

Si no puedes asistir al recinto, el evento también contará con transmisión en vivo a través de distintas plataformas y medios. Fecha: Domingo 17 de agosto de 2025, hora 18:00 horas (tiempo del centro de México).en Palacio de los Deportes, CDMX.

Señales de transmisión:

Facebook: Supernova Boxing.

YouTube: Supernova Boxing.

TikTok: @supernovaboxing.

Twitch: @supernovaboxing.

Streaming: DAZN.

Salas de cine: Cinépolis.

Con música, peleas y un ambiente cargado de morbo y espectáculo, el Supernova Strikers 2025 busca convertirse en un referente de los shows híbridos en México.

Fuente: Tribuna del Yaqui