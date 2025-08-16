¿Christian Nodal, muere? Mhoni Vidente lanza trágica predicción para el regional mexicano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más, la reconocida astróloga y pitonista, Mhoni Vidente, acaba de compartir una muy trágica predicción para el mundo de la música, específicamente de un intérprete del regional mexicano, debido a que afirma que uno de los jóvenes que se dedican a este tipo de géneros están en riesgo y sus días estarían contados, lo que ha generado muchas especulaciones, ¿acaso será que Christian Nodal morirá?

Actualmente, el esposo de Ángela Aguilar se encuentra enfrentando un momento sumamente complicado en el que millones lo están odiando, debido a que en su reciente entrevista con Adela Micha, al querer explicar que nunca le fue infiel a Cazzu y que estaba soltero cuando comenzó un romance con la joven cantante, muchos internautas siguen cuadrando fechas y siguen afirmando que solamente miente.

Pero ahora, no solo el tema de sus declaraciones para La Saga, es lo que mantiene a Nodal en el centro del escándalo, sino que la famosa tarotista, que en el pasado dio los horóscopos y predicciones para el programa Hoy, acaba de afirmar que un importante músico del regional mexicano, género del intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, va a perder la vida antes de que acabe el 2025 de una manera trágica, que estremecerá al mundo entero.

Según Mhoni, el famoso cantante va a ser a ser víctima de un atentado con armas de fuego en las próximas semanas, por supuestas disputas personales, con otro famoso artista del mismo medio, que al parecer podría tener nexos con poderosos narcotraficantes, y su deceso va a causar un gran impacto, dado a lo reconocido que es: "Viene la muerte de un famoso, mexicano, muy querido. Va a ser un atentado que va a marcar la historia de la agrupación. Lo malo es que cuando eres amigo de alguien, eres el enemigo de otro".

Aunque la astróloga no ha revelado el nombre de la celebridad que perderá la vida a manos de la delincuencia organizada, declaró que se trata de un varón, que está entre sus 25 y 28 años de edad, que tiene varios años en la industria de la música del regional mexicano y es muy famoso. Por las pistas dadas, muchos han comenzado a especular que será el yerno de Pepe Aguilar el blanco, aunque otros aseguran que serán personalidades que están ligadas al narco, como Peso Pluma, Luis R Conriquez o Gabito Ballesteros.

