¿Daniel Bisogno, se casaría antes de morir? Novio del conductor de 'Ventaneando' lo revela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El joven Charly Moreno, reconocido por ser el último novio de Daniel Bisogno, acaba de reaparecer ante medios de comunicación, revelando si es verdad que se casaría con el querido y polémico conductor de Ventaneando, antes de que la tan triste muerte de este a causa de una falla hepática. Moreno declaró que solamente conserva del también actor un precioso anillo.

A casi seis meses de la muerte del conductor de TV Azteca, Charly, que era su pareja en el momento de su triste deceso el 20 de febrero, acaba de brindar una entrevista, en la que declaró que sigue devastado, en especial porque no pudo despedirse ya que lo vio casi dos semanas antes de su fallecimiento: "Ahí la llevamos, ya se cumplieron seis meses de su partida pero igual duele como el primer día. Yo sigo en contacto con sus hermanos, con sus amigos y ahí la llevamos poco a poco. No tuve la oportunidad (de despedirme). Estuve una semana antes de que pasara".

Charly explicó que Alex Bisogno y su familia, como exesposa, Cristina Riva Palacios, eran los únicos que podían entrar a terapia intensiva a verlo, pues solo permitían a muy poca gente, y dado a que quería saber de su padre e hija, ellos eran los designados a estar dentro, pero afirmó que jamás se despegó del hospital con la esperanza de verlo: "Entró a terapia intensiva y ahí solo podían entrar muy pocas personas, yo esperaba que su hermano me dijera; 'vente, ya puedes pasar', pero no. Estuve ahí todo el tiempo que pude, de lunes a sábado estaba yo con él. Me pegó mucho y lo extraño todos los días".

Ante esto, declaró que él no obtuvo nada de la herencia del presentador, asegurando que únicamente Daniel estipuló en vida, ante todos, que quería que si faltara, todo fuera para su hija, Michaela Bisogno, y que designaran una parte para que su padre viviera bien lo que sea que le quedara de vida: "Desde que lo conocí, él me dijo: 'si en algún momento yo llego a faltar, todo va a ser para mi hija, yo quiero que esté con mi hija y que a mi papá no le falte nada'".

Finalmente, confirmó que el actor de Lagunilla, Mi Barrio, sí le entregó un anillo de regalo antes de morir, pero que no fue de compromiso, o sea, que no iban a casarse, pero fue como un símbolo de su amor, por lo que lo tiene guardado en un lugar especial: "Un anillo que me regaló. Lo tengo en mi casa obviamente nunca lo saco porque pues era especial para los dos, él tenía uno igual. Me lo regaló en mi cumpleaños, era especial porque los dos teníamos uno".

Fuente: Tribuna del Yaqui