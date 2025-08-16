Diputado García Parra celebra cumpleaños con Belinda en Disneylandia y responde a críticas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La imagen de José Luis García Parra celebrando en Disneylandia junto a Belinda y los personajes de 'Minnie' y 'Daisy', rodeados de otros acompañantes, se viralizó rápidamente tras la difusión de un video y una fotografía en medios nacionales y locales. La escena, que muestra al funcionario en un ambiente festivo, coincidió con el cumpleaños número 36 de la cantante, con quien se le atribuye una supuesta relación sentimental desde hace meses.

Este episodio fue ampliamente comentado en redes sociales, lo que llevó a García Parra a emitir una aclaración pública sobre su ausencia laboral y el origen de los recursos utilizados para el viaje. En respuesta a la controversia, el coordinador del gabinete del morenista Alejandro Armenta Mier publicó en su cuenta X un documento oficial en el que notificó que García Parra había solicitado licencia sin goce de sueldo para ausentarse del 13 al 15 y del 18 al 20 de agosto.

Belinda acompaña a García Parra en Disneylandia/Créditos: Internet

En su mensaje, el morenista enfatizó: "Mis viajes y eventos personales se realizan siempre fuera del horario laboral y con recursos propios. Mi compromiso laboral se mantiene intacto y seguiré trabajando con responsabilidad y, sobre todo, #PorAmorAPuebla". Con esta aclaración, García Parra buscó disipar cualquier sospecha sobre el uso de fondos públicos o el incumplimiento de sus obligaciones como servidor público.

La relación entre García Parra y Belinda se hizo pública en febrero, cuando ambos fueron captados al arribar juntos a Puebla en un vuelo privado, según reportó Proceso. El funcionario, sobrino político del exgobernador Mario Marín Torres, ha mantenido un perfil activo en medios, lo que ha incrementado el interés mediático sobre su vida personal y profesional. Desde entonces, la presencia de la cantante en la entidad ha sido constante.

Participó en la toma de protesta de Alejandro Armenta, fue elegida como voz principal en la película animada Canas al aire. Grabó un video musical en locaciones poblanas, Encabezó presentaciones en la Feria de Puebla. La publicación del oficio en redes sociales por parte de García Parra buscó transparentar su proceder ante la opinión pública, en un contexto donde la fiscalización del actuar de los funcionarios es cada vez más estricta.

García Parra Y Belinda/ Créditos: Internet

Este episodio se inscribe en una tendencia reciente donde la vida privada de figuras públicas, especialmente aquellas vinculadas a la política y el espectáculo, adquiere relevancia informativa y puede tener repercusiones en la percepción ciudadana sobre la ética y el desempeño de los servidores públicos.

