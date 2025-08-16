Drake Bell se separa; ¿tendrán relación las palabras de Mariana Botas en 'LCDLF México'?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Drake Bell es un famoso actor y cantante estadounidense que protagonizó la serie que lo llevó al estrellato, Drake & Josh, en 2004. Sin embargo, desde hace años ha manifestado en múltiples ocasiones su amor por México, pero ahora la noticia no se trata de este tema, sino que se dice que el hombre de 39 años solicitó formalmente el divorcio de su esposa, Janet Von Schmeling.

Cabe destacar que este asunto llama la atención porque hace unos días la también conductora Mariana Botas Lima, quien actualmente participa en el reality show La Casa de los Famosos México 2025, reveló que en una ocasión se encontró con Drake en un antro y se besaron toda la noche. Además, según la joven de 35 años, el músico se portó como nunca lo hubiera imaginado.

"Él me abrazó súper emocionado, me ofrecía tragos, no me soltaba de la mano… y sí, me lo besuqué toda la noche. No lo podía creer. Ese día fue el mejor de mi vida. Me trató como una reina. Y al día siguiente me escribió: 'Besarte anoche fue realmente increíble'", afirmó la intérprete de Martina López González en la serie Una Familia de Diez, producida y protagonizada por Jorge Ortiz de Pinedo.

Mariana Botas está en 'LCDLF México'

¿Drake Bell se va a divorciar por culpa de Mariana Botas?

De hecho, Bell se reunió con algunos medios de comunicación y aseguró que no recuerda haber besado a Botas, pero la situación se complicó cuando Galilea Montijo contó que el exintegrante de Nickelodeon amenazó con demandar a La Casa de los Famosos México 2025 si no eliminaban todos los videos en los que Mariana relataba lo que supuestamente ocurrió entre ambos.

El portal noticioso TMZ destapó que Drake Bell solicitó el divorcio a Janet Von Schmeling el pasado jueves 14 de agosto en el condado de Seminole, Florida. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen por completo los motivos, aunque captó especialmente la atención una frase que compartió en su plataforma: "Hay gente que nunca se vuelve loca ¡Qué vidas tan horribles deben llevar!".

Fuente: Tribuna