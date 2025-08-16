Elaine explica su decisión en 'La Casa de los Famosos': Mariana Botas salvada, Ninel Conde nominada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz Elaine Haro resultó ganadora de la salvación en La Casa de los Famosos México, lo que le permitió sacar a Mariana Botas de la placa de nominados, pero al mismo tiempo dejó en riesgo a Ninel Conde, quien permanece en la lista rumbo a la tercera eliminación del reality show. Tras arrebatarle el poder de salvación a Aldo de Nigris, la también cantante explicó las razones que la llevaron a proteger a la integrante de 'Una Familia de Diez'. Según declaró, la decisión se tomó con base en un acuerdo previo con sus compañeros del cuarto Día.

"Es una gran responsabilidad, pero me iré por mi cuarto, por los compañeros del cuarto Día. En este caso hicimos un sorteo, en donde Facundo decidió irse hacia el público, que el público lo salve. Se quedó entre Ninel y Mariana el sorteo. El público lo vio, estuvieron de testigos mis compañeras y a quien salvo esta noche es a Mariana", dijo Elaine frente a cámaras. Con estas palabras, la joven actriz dejó claro que su decisión no fue al azar, sino parte de una estrategia grupal ya definida dentro del reality de Televisa.

Elaine Haro/Créditos: Internet

La participación de Mariana Botas ha estado rodeada de polémica, especialmente por la confesión en la que reveló que alguna vez se besó con el cantante Drake Bell. De acuerdo con Galilea Montijo, el propio artista estadounidense habría expresado su molestia por la revelación de su amiga, al grado de pedir a Televisa que elimine todos los videos relacionados con este tema. Pese a ello, la actriz se mantiene firme en la competencia y ahora cuenta con el respaldo de Elaine Haro, lo que le da un respiro en medio de las tensiones de la casa.

Drake Bell y Mariana Botas/Créditos: Internet

Después de la salvación de Mariana Botas, la lista de nominados para la tercera expulsión quedó de la siguiente manera:

Alexis Ayala.

Facundo.

Mar Contreras.

Luis Rodríguez 'Guana'.

Ninel Conde.

La definición de los cinco nominados se dio tras una dinámica de azar organizada por La Jefa, en la que Elaine Haro y Aldo de Nigris tuvieron que lanzar pelotas hacia una ruleta giratoria que otorgaba puntajes. La suerte favoreció a Elaine, quien se mostró emocionada por tener la oportunidad de influir directamente en la estrategia del juego.

Con Ninel Conde, Alexis Ayala, Facundo, Mar Contreras y 'Guana' en riesgo, el público tendrá la última palabra para decidir quién será el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México. El próximo domingo se conocerá el resultado y uno de los famosos deberá abandonar la competencia. Mientras tanto, la tensión dentro de la casa sigue en aumento y las estrategias comienzan a dividir a los habitantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui