Horóscopo Nana Calistar domingo 17 de agosto: Esto te depara en el amor, trabajo y dinero

Ciudad de México.- Cada día es una nueva oportunidad para disfrutar la vida al máximo y si tú eres de los que quiere estar anticipado de lo que vendrá en las próximas horas, es probable que debas leer el horóscopo. Sin duda alguna, una de las pitonisas más acertadas de la actualidad es Nana Calistar, por lo que TRIBUNA te presenta sus predicciones para este domingo 17 de agosto.

Si quieres saber cómo te irá en el trabajo, el amor, la salud y cómo estarán tus emociones este domingo, quédate a leer el resumen de los horóscopos para que tengas a la mano una guía astrológica de lo que viene para ti.

Aries

Pronto podrías encontrar una nueva amistad y se terminará convirtiendo en tu mayor confidente. Te ayudará a ver las cosas desde otra perspectiva, será tu cómplice en todo y con ella te podrás desahogar.

Tauro

Si tienes pareja, puedes estar en un momento crucial para evitar que la rutina los arruine. Debes evitar que el romance se enfríe manteniendo siempre viva la chispa de la pasión. Evita los celos aclarando cualquier malentendido.

Géminis

No debes permitir que tu pareja intente apagar tu forma de ser. Si quiere cambiar algo de ti, sal de ahí de inmediato. Evita apagar tu escencia para complacerlo; cuida tu sinceridad hacia una amistad, la podrías lastimar.

Cáncer

Es probable que alguien haya influenciado a tu pareja y por ello notes actitudes extrañas o incluso se vuelva distante. Trata de solucionar el tema de celos o mentiras piadosas, porque te podrían dar dolores de cabeza en el futuro.

Leo

¡Después de la tormenta llega el sol! Se vienen grandes cambios y por fin se irá la racha de mala suerte que te había perseguido; caerán oportunidades del cielo. Es buen tiempo para los juegos de azar.

Virgo

Es buen momento para que reconstruyas la confianza con tu pareja, deja atrás los celos. Es probable que una de tus amistades se acerque con intenciones amorosas, pronto sabrás quién es.

Libra

Si ya te falló, es probable que lo vuelva a hacer, así que no le des una nueva oportunidad. Es probable que haya un chisme familiar que te saque de tus casillas. Finalmente, un negocio que habías considerado comienza a concretarse.

Escorpio

Mantente alerta a cualquier caída, golpe o accidente pequeño. Se vienen cambios en tu oficina, negocio y dónde sea que te desarrolles. Podrías identificar a personas envidiosas que no estarán contentas con que cumplas ese gran sueño que anhelabas.

Sagitario

Al fin comprenderás porqué las cosas no salieron como esperabas en el pasado. ¡Vienen cambios muy buenos!. En cuestiones amorosas, debes evitar cometer los mismos errores y si no tienes pareja, es mejor esperar a la persona ideal que volver a lastimarte con alquien equivocado.

Capricornio

¡Mantente alerta! En los próximos días podrías extraviar alguna pertenencia o dinero, así que cuida más dónde colocas tus cosas. Podría llegar a tus oídos un chisme que no te caerá nada bien.

Acuario

¡Te sentirás más vivo que nunca gracias a una nueva oleada de cambios! También decidirás cerrar ese ciclo porque entendiste que algunas cosas no funcionan y eso está bien. Es buen momento para que definas tus objetivos y así puedas alcanzarlos.

Piscis

Disfruta el presente. Solo de estar forma verás cristalizada la felicidad que tanto buscas. No es buen momento para que des nuevas oportunidades a quienes ni siquiera han aprovechado la primera. Manten a tu familia alejada de las decisiones que no le corresponden.

Fuente: Tribuna del Yaqui