Horóscopos de Mhoni Vidente para este sábado 16 de agosto: Así será tu suerte HOY

Ciudad de México.- ¡Llegó el fin de semana! Y para que tomes mejores decisiones, Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina, te comparte el horóscopo de hoy, sábado 16 de agosto de 2025. En el horóscopo de Mhoni Vidente encontrarás las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo y más. ¡Pon atención a los mensajes de los astros!
Horóscopos de Mhoni Vidente para HOY sábado 16 de agosto de 2025: Predicciones para tu signo zodiacal
A continuación, descubre cómo será la suerte de cada signo este viernes y qué consejos seguir para aprovechar al máximo esta jornada.
Te podría interesar
- Mhoni Vidente
Horóscopos HOY Mhoni Vidente viernes 15 de agosto 2025: Predicciones de amor, dinero y más
- Mhoni Vidente
Horóscopos HOY Mhoni Vidente jueves 14 de agosto de 2025: Predicciones para tu signo zodiacal
- Mhoni Vidente
Horóscopos HOY Mhoni Vidente miércoles 13 de agosto de 2025: Predicciones de amor, dinero y más
Aries
Tu energía estará en su punto más alto este sábado 16 de agosto de 2025. Una propuesta laboral llega antes de lo previsto; analízala bien antes de aceptar.
Tauro
Un cambio de planes en el trabajo podría beneficiarte más de lo que imaginas. La clave será adaptarte rápido. En lo personal, un amigo te dará una noticia que te hará replantear prioridades.
Géminis
Este sábado 16 de agosto es ideal para cerrar acuerdos y expresar ideas que llevabas guardadas. En el ámbito sentimental, alguien de tu pasado podría reaparecer buscando una segunda oportunidad.
Cáncer
Recibirás apoyo inesperado en un proyecto que creías estancado. No subestimes las alianzas. En el amor, un momento de sinceridad fortalecerá tu relación.
Leo
Un logro profesional te dará el impulso que necesitabas para iniciar algo nuevo. No tengas miedo de destacar. En lo personal, es momento de cuidar tu descanso y alimentación.
Virgo
Tendrás claridad para resolver un problema que llevaba tiempo pendiente. En el amor, será un día perfecto para expresar lo que sientes sin temor a ser juzgado.
Libra
Tu creatividad estará a tope, lo que te ayudará a resolver retos en el trabajo. En lo sentimental, evita tomar decisiones apresuradas; escucha primero.
Escorpión
Alguien reconoce tu esfuerzo y eso podría abrirte las puertas a un ascenso o proyecto importante. En el amor, presta atención a las señales y no ignores tu intuición.
Sagitario
Este sábado 16 de agosto es un favorable para viajes cortos o reuniones importantes. Una conversación podría transformarse en una oportunidad laboral o personal.
Capricornio
Un cambio en tu entorno te obligará a salir de tu zona de confort, pero el resultado será positivo. En el amor, evita hablar con impulsividad para no herir a tu pareja.
Acuario
Recibirás una propuesta creativa que podría convertirse en un negocio rentable. En lo personal, un reencuentro te traerá recuerdos y nuevas posibilidades.
Piscis
La intuición será tu mejor guía hoy, sábado 16 de agosto; confía en lo que sientas. En el ámbito laboral, un detalle que habías pasado por alto se convertirá en tu ventaja.
Fuente: Tribuna