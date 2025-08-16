Natanael Cano pelea con señora en las calles de Sonora; así fue el altercado: "Naco pen..."

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido y muy polémico cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, recientemente reveló que no hace mucho tuvo una intensa pelea con una señora desconocida mientras que estaba circulando por las calles de Sonora, su estado natal, narrando cómo fue el altercado visiblemente molesto por la situación, ya que asegura que esto le pasa seguido y lo tachan de ser un "naco pend..." por su música.

Cano desde hace un par de días se encuentra en el centro del escándalo, debido a que durante su presentación en el Baja Beach Fest, este interrumpió el show de la nada, y sumamente molesto se fue en contra de su DJ, con el cual sostuvo una acalorada discusión ante los ojos de los miles de presentes que grabaron y difundieron el tenso momento en redes sociales. Según informes, la pelea fue por un aparente error técnico en la pista musical.

Ahora, el intérprete de Perlas Negras vuelve a dar de que hablar por su carácter fuerte, ya que en una reciente entrevista con el productor musical Pepe Garza, reveló que mientras que estaba recorriendo las calles por su estado natal, Sonora, una mujer que lo reconoció se le fue encima, y él no dudo en defenderse, por lo cual terminó enzarzado en una intensa discusión con una completa desconocida en plena calle.

Según lo relatado por Cano, la mujer cuando vio que se trataba del artista de 300 Noches, de inmediato comenzó a gritarle sin importarle nada cosas como: "¿Tú eres el de los corridos? Nac... corriente", a lo que dice que solo se quiso defender y por eso le respondió de manera contundente que mejor lo dejara en paz que se callara "el hocico". El momento se nota que fue sumamente molesto para él, pues al relatarlo seguía furioso.

Ante esto, el polémico cantante de corridos tumbados, afirmó que esta no es la primera vez que le pasa esto y que la gente lo ataca de manera prejuiciosa por lo que canta, señalando que solamente tiene "ese odio" por parte de la "gente cul...", que no ve más allá, y lo tachan de ser un "nac... pen... por hacer los corridos". Para cerrar con el tema, Natanael declaró que esas personas solo tienen "cag... en la cabeza por pensar eso".

Fuente: Tribuna del Yaqui