¡No era el DJ! Confirman que Natanael Cano golpeó a un sonidista de su equipo personal

Ciudad de México.- A una semana de la polémica que generó Natanael Cano durante su presentación en el Baja Beach Fest, en donde agredió físicamente a una persona y rompió su equipo de producción, Los CT, sello discográfico del que es propietario, emitió un comunicado en el que confirmó que la persona agredida es parte del equipo del cantante. Asimismo, la compañía expresó que tomará las medidas legales necesarias para salvaguardar sus intereses.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la disquera informó que los involucrados han recibido una reparación integral de los daños ocasionados, la cual se realizó con base los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, conforme a lo establecido por la legislación aplicable en México. Por su parte, Natanael Cano acaba de estrenar el video oficial del tema Perlas Negras, en el que colabora con Gabito Ballesteros.

En relación con los hechos ocurridos durante el Baja Beach Fest, Los CT aclaran al público que las personas involucradas no son DJs ni forman parte de esa profesión, sino integrantes del equipo técnico de sonido que colabora con Los CT y Natanael Cano".

De igual manera, Los CT rechazan firmemente que terceros, ya sean individuos o empresas, intenten aprovechar esta situación para obtener beneficios económicos o ventajas indebidas. Estas prácticas carecen de fundamento y se advierte que se tomarán las acciones legales necesarias para proteger los intereses del grupo", se puede leer en el escrito realizado por la empresa discográfica.

Comunicado de Los CT, sello discográfico propiedad de Natanael Cano

¿Qué pasó en el Baja Beach Feast?

Cabe mencionar que la agresión del artista quedó captada en video, el cual rápidamente se viralizó en las diferentes redes sociales. En el material se puede apreciar cómo, en plena presentación, 'El Rey de los Corridos Tumbados' expresa su molestia por el mal funcionamiento de su equipo de sonido, por lo que se va a los golpes con una persona que está arriba de la tarima.

Junto a su staff de seguridad y sus escoltas personales, Natanael Cano golpea al sujeto en cuestión, cuya identidad por el momento se desconoce. Posteriormente, el intérprete de Pacas de Billetes toma una laptop, misma que se presumía pertenecía al DJ del evento, para luego estrellarse contra el suelo del escenario. Esto provocó una reacción por parte del Consejo Mexicano de DJs A.C., organismo que exigió una disculpa pública del cantante.



