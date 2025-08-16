Samuel García se une a la fiebre de 'LCDLF México' bailando por Aldo De Nigris

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- En TikTok se volvió recientemente tendencia un trend relacionado con Aldo De Nigris, pues el influencer dentro de La Casa de los Famosos México 2025 en algunas ocasiones ha sido captado bailando y que mejor usar Por ti de Belanova, una de las agrupaciones mexicanas favoritas del joven de 26 años. Lo que nadie esperaba es que se uniera a la diversión el actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien inclusive subió su respectivo video a la plataforma de origen chino.

"¡Me uno al trend del baile! Desde nuevo León te deseamos mucho éxito @Aldo T De Nigris ¡regio apoya a regio, compadre!", es la frase con la que acompañó el video García Sepúlveda. Además, en las imágenes se le puede ver al político dentro de una cocina mientras preparan lo que parece ser carne asada. No obstante, en el breve clip el esposo de Mariana Rodríguez Cantú se mueve al ritmo de la música.

Por supuesto que la acción de Samuel generó una ola de comentarios en redes sociales, entre los que le dicen en tono de broma que se una al fandom del reality show, mientras otros le recriminan que se preste a ese tipo de situaciones, pues dicen que no es apropiado que alguien en su cargo haga alusión a un programa de Televisa. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el aludido no ha respondido nada sobre este tema.

Samuel García

Ahora, bien quienes también quisieron formar tarde este tendencia son Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México en 2023, Galilea Montijo, una de las conductoras más populares y destacadas de la televisión mexicana, entre otros. Además, el creador de contenido poco a poco el creador de contenido se ido haciendo de una base fans sólida.

¿Quién es Aldo De Nigris?

Aldo Tamez De Nigris Jr., es sobrino del conductor Poncho De Nigris y del exfutbolista Aldo De Nigris. Nació el 27 de julio de 1999 en Monterrey, Nuevo León y su nombre completo es Aldo Tamez de Nigris Guajardo. Antes de entrar al programa contaba con 700 mil seguidores en Instagram, ahora tiene más de un millón y su canal de YouTube, Más allá del fierro, pasó los 200 mil suscriptores.

Fuente: Tribuna