Tini Stoessel rechaza dueto con Ángela Aguilar; en 'Venga la Alegría' manda su amor a Cazzu

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante argentina, Tini Stoessel, recientemente estuvo en la Ciudad de México, y brindó una rueda de prensa, en la cual sorprendió al revelar que rechaza hacer un dueto musical con la tan polémica cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, y en entrevista con Venga la Alegría, reafirmó la amistad que mantiene con Cazzu, a la cual le manda su amor.

El pasado viernes 15 de agosto, Stossel brindó una rueda de prensa en México para habar de su nuevo proyecto con Disney+, el cual lleva por nombre Quebrantado, en la cual estuvo presente el matutino de TV Azteca, que decidió tocar un tema diferente al de su serie, pues le cuestionaron sobre su vida musical y que es lo que le espera a futuro, como la posibilidad de poder colaborar con Ángela próximamente.

Al haber hecho dueto muy exitoso con Christian Nodal en el pasado, en el matutino antes mencionado, le cuestionaron si le interesaría hacer un dueto con su esposa, la intérprete de Gotitas Saladas, Tini dejó en claro que no la conoce y por ahora, prefiere solo hacer colaboraciones desde la parte humana, no por números: "La realidad es que no la conozco, hoy en día, sí me parece que a la hora de colaborar con alguien, me gusta la parte humana, quizá en otro momento de mi vida sea de otra manera".

Ante esto, la intérprete de Niña de la Escuela, dueto al lado de Belinda, declaró que por el momento y en base a ese pensamiento, es que no va a tener un dueto con la hija menor de Pepe Aguilar, pero recalcó que la vida da vueltas y no sabe que le depare el futuro, por lo que no cerró del todo la puerta: "Hoy estoy desde otra búsqueda desde este lugar. Y bueno, nada, obviamente que la vida no sabe, pero yo no la conozco, así que, por ahora no se va a dar eso".

Finalmente, la intérprete de Por El Resto De Tu Vida, recalcó que sí es una gran amiga de Cazzu y lamentó que la intérprete de La Cueva haya estado en México en la misma semana que ella y no se hayan podido encontrar, pero mencionó que su equipo la vio y la saludó, y eso le da alegría: "Que estuvo hace poquito acá, creo que arribó aquí uno o dos días después, de hecho mi equipo se a cruzó en el aeropuerto, sí".

Fuente: Tribuna del Yaqui