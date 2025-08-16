¿Tragedia en Televisa? Maribel Guardia aclara su estado de salud tras 'hospitalización'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida cantante y actriz de origen puertorriqueño, Maribel Guardia, recientemente ha tenido que salir a calmar a sus fans y aclarar su preocupante estado de salud, después de que comenzara a viralizarse que supuestamente fue hospitalizada de emergencia por el hecho de que sí tiene una delicada enfermedad que la afectaría mucho, ¿será que confirma tragedia para Televisa?

Desde hace un par de meses que la actriz de Corona de Lágrimas ha causado preocupación entre sus millones de fans, debido a que comenzó a circular la noticia de que tenía leucemia y por eso iba a su natal Puerto Rico a ver opciones de tratamiento. Ante estas declaraciones, Maribel con un video en su cuenta de Instagram desmintió esto y señaló que el que la vieran hacerse estudios es porque cada año se hace un chequeo médico completo para precisamente, evitar ser sorprendida por una grave enfermedad.

Incluso en una ocasión, Guardia mediante una entrevista para Venga la Alegría, aseguró que le dolía el que inventaran cosas sobre su estado de salud, debido a que hay mucha gente en su familia, como su madre, que sí se toma todo en serio y sufren envueltos en la preocupación de pensar que en realidad se encuentra al borde de la muerte. Pero, pese a que ella ha negado rotundamente que padezca tal enfermedad, y suplicara un alto, en redes sociales una vez más aseguraron que fue internada por su grave condición.

Ante estas declaraciones de que estaba delicada en e hospital, luchando por su vida, la actriz de Muchacha Italiana Viene A Casarse, acaba de compartir un video que fue replicado por Imagen TV, en la que asegura que se encuentra bien y es mentira que se encuentre internada, sino que está trabajando: "Estoy muy bien de salud. Sé que últimamente han circulado rumores de que ando enferma, no es verdad, Dios está haciendo labor en mí".

De la misma manera, la esposa de Marco Chacón, señaló que la mejor medicina que ella tiene para el mal que la pueda llegar aquejar es el cariño y el apoyo que le da el público desde sus inicios en esta carrera, mencionando que pronto la volverían a ver por qué no tiene nada malo: "Gracias de corazón por sus mensajes, su preocupación y por todo el cariño que me envían siempre. Su apoyo es mi mejor medicina. Nos vemos pronto".

Fuente: Tribuna del Yaqui