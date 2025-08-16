VIDEO: Kate del Castillo estalla en conta de exreportero de 'VLA' y lo pone en su lugar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el reconocido reportero mexicano, Gabo Cuevas, regresó al centro del escándalo, debido a que durante un chacaleo en el aeropuerto de la Ciudad de México, la famosa actriz, Kate del Castillo, no soportó un comentario por parte del exempleado de Venga la Alegría y ante las cámaras estalló en su contra, y no dudó en ponerlo en su lugar, prohibiendo que la apodara de cierta forma.

Cuevas en los últimos años ha enfrentando un sin fin de escándalos, primeramente por su fuerte carácter en los realitys dentro del Ajusco, pues además de sus pleitos en su tiempo en Survivor México, recientemente también afrontó una intensa polémica, después de que exhibió el amorío de dos reporteros casados y se la dio a la famosa actriz y presentadora, Cecilia Galliano, para que lo usara en su contra.

Ahora, una vez más la polémica lo ha seguido, pues tras confirmar que fue despedido de TV Azteca, a causa de que su colega reportera lo denunció por violencia de género, durante uno de los denominados chacaleos, que es donde reporteros buscan declaraciones de un famoso entre muchos otros de sus compañeros, en entrevistas no pactadas, como en aeropuertos, o fuera de las instalaciones del Ajusco o Televisa, una de estas celebridades se le fue encima.

Kate con sus padres Erik y Kate. Internet

La expareja de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, mientras que estaba caminando en el aeropuerto, tratando de escapar de los cuestionamientos de diferentes medios de comunicación, Gabriel despertó su ira, cuando le cuestionó sobre el hecho de que pensaba de que su famoso padre, el actor Eric del Castillo, dijo que se sentía avergonzado de unas antiguas declaraciones que hizo para la prensa.

Al hacer dicha pregunta, el exprotegido de Flor Rubio, llamó "amor" a Kate, quién tomó como punto de partida dicho adjetivo calificativo para lanzarse en su contra y pedirle que nunca en su vida vuelva a llamarla así porque ella no es su amor y no le interesa serlo nunca, a lo que Cuevas declaró no lo haría de nuevo, pero que no fue con mala intención, sino que era como un cariño en México, a lo que la actriz afirmó que no le importaba y se alejó.

Haz click aquí para ver el video completo.

Kate se enoja con Gabo Cuevas. Instagram @kaffievillano

Fuente: Tribuna del Yaqui