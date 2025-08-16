Zócalo CDMX recibirá a Residente con concierto gratuito: Fecha confirmada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Zócalo capitalino se alista para recibir a Residente, uno de los artistas más influyentes del rap latinoamericano, en un espectáculo gratuito que promete reunir a miles de asistentes. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México confirmó que el concierto forma parte del ciclo de eventos masivos que fortalecen la vida cultural de la capital.

Residente, cuyo nombre real es René Pérez Joglar, se ha distinguido por sus letras críticas y su postura frente a temas sociales y políticos desde su época como fundador y vocalista de Calle 13. En su carrera solista, iniciada en 2015, ha consolidado un estilo único en el que combina rap, fusiones musicales y un fuerte compromiso con la justicia social y los derechos humanos.

Residente dará concierto gratis en el Zócalo CDMX

A lo largo de más de dos décadas de trayectoria, el puertorriqueño ha abordado en su música la identidad latinoamericana, la desigualdad social y la educación pública. Además, ha colaborado con organismos como Unicef y Amnistía Internacional, convirtiéndose en una voz que trasciende lo musical. "Después de más de 20 años de trayectoria y su exitoso álbum 'Las letras ya no importan' (2024), Residente ofrecerá un concierto lleno de conciencia, crítica y energía imparable".

El espectáculo también contará con la participación del colectivo Mujer en Cypher, integrado por Arianna Puello, Ximbo, Niña Dios, Prania Esponda, Azuki y Mena. Reconocidas en la escena del hip hop nacional, estas artistas destacan por su lírica de resistencia, diversidad y fuerza, elementos que marcarán la antesala al show principal de Residente.

Fecha, hora y acceso al concierto de Residente en CDMX

El concierto gratuito de Residente en el Zócalo de la Ciudad de México se llevará a cabo el sábado 6 de septiembre a las 20:00 horas. El acceso será libre para todo el público, como parte de la tradición de espectáculos masivos en la plaza pública más representativa del país. Autoridades locales esperan una de las mayores convocatorias musicales del año y hacen un llamado a la ciudadanía a asistir con anticipación para disfrutar del evento en un ambiente seguro y familiar.

Fuente: Tribuna del Yaqui