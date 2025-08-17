Carin León recibe inesperada sorpresa al presentarse ante 56 mil personas en Morelia

Comparta este artículo

Morelia, Michoacán.- Óscar Armando Díaz de León Huez, mejor conocido como Carín León, es un cantante de música regional mexicana que ganó notoriedad gracias a éxitos como La Boda del Huitlacoche y Primera cita. De hecho, el sonorense ofreció un concierto este pasado sábado 16 de agosto ante más de 56 mil personas en el Estadio Morelos, ubicado en Morelia, Michoacán.

Asimismo, se llevó a cabo el llamado Festival Jalo x las Mujeres, un espectáculo gratuito que fue organizado por el Gobierno de Michoacán con una duración aproximada de tres horas. Según información extraoficial, el cantante de 36 años inició su presentación alrededor de las 21:35 horas con uno de sus temas más solicitados, Me la aventé, desatando la euforia de sus seguidores.

Otras de las canciones que animaron la noche fueron Según quién, De compas, Ese vato no te queda, La boda del huitlacoche, El amor de mi herida, Te lo agradezco y Que vuelvas, entre otras. Incluso, se animó a rendir un homenaje al destacado cantautor Marco Antonio Solís, interpretando temas como Yo te necesito, Más que tu amigo, Como me haces falta y Mi eterno amor secreto.

La guitarra que recibió de regaló Carín León

¿El gobernador le dio un presente a Carín León?

Previo al evento, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, sorprendió al originario de Hermosillo con una guitarra artesanal elaborada en Paracho. En las redes sociales del funcionario compartieron el momento exacto y la reacción del exintegrante de Los Reales fue de agradecimiento: "Yo creo que es lo mejor que le pueden regalar a un músico", afirmó León Huez.

¿Cómo inició en la música Carín León?

Para él, la música no es algo nuevo, pues aprendió a tocar la guitarra durante la escuela secundaria y más tarde se unió a la banda local Los Reales (2005). En 2010, junto a cuatro compañeros, formó el Grupo Arranke, donde permaneció ocho años como compositor, guitarrista de bajo quinto y primera voz. Su etapa como solista comenzó al lanzar en mayo de 2020 una versión de Tú, originalmente interpretada por Noelia Lorenzo Monge.

