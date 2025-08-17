Cazzu celebra el Día de la Niñez junto a su hija Inti, ¿apareció Christian Nodal?

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, desde hace un par de meses no deja de ser tendencia en redes sociales, lo cual por supuesto que tiene que ver con su expareja el intérprete de música regional mexicana, Christian Nodal, pero como en la vida también tiene que existir momentos de dicha, la argentina compartió con sus seguidores un emotivo día con su hija Inti.

En sus historias de Instagram La Jefa del Trap subió dos historias donde aparece la niña que tendrá su cumpleaños número dos el próximo 14 de septiembre. En la primera imagen se ve una hermosa decoración que incluye globos de diversos colores, peluches y un pizarrón que dice: "Feliz Día de la Niñez. Inti". La pequeña, que porta dos coletitas, le da la espalda a la cámara y toca uno de los globos.

¿Qué es el Día de la Niñez?

En Argentina se celebra el Día del Niño este 17 de agosto, pues en un inicio se estableció que sería el tercer domingo del mes, pero según información extraoficial esto cambió en 1958 por una iniciativa de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), es así que terminó siendo el primer domingo de agosto. A continuación en TRIBUNA te contaremos por qué ahora es el 17 de agosto.

Historia de Cazzu

El día actual fue elegido por el Congreso Nacional en 2013, esto después de que solicitara la modificación la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) para que no se contrapusiera con las elecciones PASO legislativas. Ahora bien, en cuanto al nombre, pasó a ser Día de las Infancias por una iniciativa de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), a causa de que su responsable, Gabriel Lerner, consideró que era mejor llamarlo así para que fuera más inclusivo.

¿Dónde está Christian Nodal?

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce si el cantante estuvo presente en la celebración de su hija. Lo que sí trascendió es que anoche compartió escenario con su suegro, Pepe Aguilar, en el reconocido Hollywood Bowl. "Ahorita estábamos hablando, ¿no?, de cantar una canción entre todos, pero no seas gacho, échate una tuya, ¿no?", comentó el hijo de Don Antonio. Durante la presentación también se unieron las voces de Leonardo, Ángela y el propio Christian, lo que convirtió la noche en un espectáculo familiar inolvidable.

Fuente: Tribuna