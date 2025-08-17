Cinthia Aparicio llora por su esposo Alexis Ayala; ¿tendrá que ver con 'LCDLF México'?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los villanos más icónicos de la televisión mexicana, David Alexis Ayala Padró, se ha vuelto bastante viral tras convertirse en uno de los integrantes de La casa de los famosos México edición 2025. Sin embargo, dentro del reality show ha tenido algunas controversias con su compañera, la actriz y cantante Ninel Conde, mejor conocida como El Bombón Asesino.

Pero esta vez la noticia no tiene que ver con los conflictos dentro del programa, sino con el temor que tiene la esposa del actor, Cinthia Aparicio. En redes sociales comenzó a circular un video en el que la mujer llora amargamente por su marido, lo que al principio preocupó a muchos internautas que tras este breve periodo ya sienten cariño por uno de los habitantes más destacados de la casa.

¿Qué tiene Alexis Ayala?

En el clip, el hombre de 60 años le pregunta a Cinthia cómo cree que estarán dentro de 20 años, pero, contrario a la reacción que cualquier pareja tendría, ella comienza a llorar. Inmediatamente, Alexis se acerca a la mujer y, en un intento por consolarla, la abraza. Finalmente, el artista logra que le cuente la verdad: su llanto se debe al miedo de que él parta de este mundo antes, considerando que la modelo tiene 32 años.

Alexis Ayala está nominado esta semana en 'LCDLF México'

Sobre su relación, se sabe que contrajeron matrimonio en 2023 y, a finales del mismo año, celebraron la boda religiosa el 3 de noviembre en la Basílica de Guadalupe. De acuerdo con información de TV Notas, al recinto asistieron varias figuras del espectáculo, entre ellas Elizabeth Álvarez, Jorge Salinas, Sergio Mayer, Issabela Camil, Salvador Zerboni y Gibrán Rico, entre otros amigos cercanos.

Al ver a Cinthia tan afectada, los usuarios no pudieron evitar sentir empatía y, contrario a lo que se esperaba, recibieron comentarios positivos. No obstante, en TikTok un perfil resubió el fragmento y entre las muchas opiniones hubo quienes se burlaron de los enamorados: “Les juro que no sabía que eran pareja, lloré pensando en mi papá, luego me reí al final cuando me entero JAJAJAJA”, escribió @Ange.

