Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: Esta es la historia de amor de CR7 y la modelo

Riad, Arabia Saudita.- Después de nueve años juntos, Cristiano Ronaldo decidió finalmente dar un paso importante junto a Georgina Rodríguez, y se comprometieron, dejando ver al mundo entero que su amor sigue creciendo. Por esto te presentamos la maravillosa historia de amor entre el astro del futbol conocido como CR7 y la guapa modelo e influencer, que ha vivido tantos hermosos como trágicos momentos.

Pocos meses después de haber terminado con Irina Shayk, Ronaldo a mediados del 2016 visitó la tienda de Gucci en Madrid, donde trabajaba Georgina, y al verse, ambos han afirmado en varias ocasiones que sintieron cosas que nunca antes habían experimentado, pero, no fue en ese momento que decidieron salir, sino que fue cuando el destino volvió a reunirlos en un de Dolce & Gabbana, en el que Rodríguez afirma que él dio el primer paso y la invitó a salir, yendo a una cena, de la que salieron enamorados y siguieron frecuentándose.

Aunque los rumores de una relación crecían cada vez más, ninguno decía nada, hasta que en enero del 2017, la pareja apareció junta, con Cristiano Ronaldo Jr., en la entrega de los premios The Best FIFA, en Zúrich, donde él fue galardonado como mejor futbolista y en su discurso le agradeció a su "novia" por estar a su lado en ese momento. Aunque ese año no se esperaba más sorpresas de la pareja que esa confirmación, en octubre del 2017, en la ceremonia de premios de la FIFA, pero esta vez en Londres, Ronaldo confirmó que él y Georgina fueron padres de gemelos, Eva y Mateo, nacidos em junio vía gestación subrogada, y que ella estaba embarazada de la que sería su cuarta hija, Alana Martina, nacida el 12 de noviembre.

Este premio es para mi familia, la que está acá conmigo y la que no. Mis hermanas, mi madre, mis amigos, mi novia, mi hijo. También para mis dos hijos que están en casa; acabo de ser padre y voy a serlo de nuevo dentro de un mes. Es un momento único en mi carrera y estoy muy feliz. Gracias a todos", dijo en ese momento.

Tras los galardones, su romance y sus tres hijos en común, en el año del 2018, Cristiano dejó el Real Madrid y se fue a vivir con sus cuatro pequeños y Georgina a Turín, Italia para jugar en el Juventus, donde, desde los primeros meses del 2018 hasta el 2021, vivieron felices, enamorados y compartiendo con el público a través de sus cuentas de Instagram un poco de lo que hacían, desde cosas laborales hasta personales, como cumpleaños, viajes familiares, citas en pareja y demás, incluso su mudanza a Inglaterra, cuando se unió al Manchester United.

Tras la mudanza, todo parecía ir de lo mejor, CR7 seguía en la cima, ganando campeonatos, seguían enamorados, y en octubre de ese 2021, anunciaron que serían los orgullosos padres de seis, debido a que estaban en la dulce espera de otros gemelos. Pero, aquí es donde la vida de la pareja se tambaleó y veo lo negro del amor, ya que llegado el momento del nacimiento, así como compartieron su emoción en el transcurso del embarazo, también la desgracia de que en el parto hubo complicaciones, y pese a todos los intentos, su pequeño Ángel Ronaldo Rodríguez, falleció, y solo sobrevivió Bella Esmeralda, a la que presentaron tres días después.

Tras un año en las tierras de la Reina Isabel II y seguir mostrando al público gran parte de su vida, Georgina firmó con Netflix un contrato para hacer su propio reality show, titulado Soy Georgina, en el cual en tres temporadas contó la historia con Ronaldo, como fue adaptarse, la manera en que ambos se impulsaron para seguir creciendo, y por primera vez, su dolor por la partida de Ángel y cómo, en pareja lograron salir adelante, sin perder el amor que sentían el uno por el otro.

Por fortuna, pese al gran bache, en diciembre del 2022, Ronaldo se mudó con su familia a Arabia Saudita, donde actualmente continúa jugando para el Al-Nassr, y mostraron que pese a todo lo malo, todo te lleva a superarte y ahora, con tres años estables en dicho país con sus cinco años creciendo felices y sanos, decidieron dar el gran paso, uno muy esperado por el público; casarse tras nueve años juntos.

El 11 de agosto de este 2025, Georgina y Cristiano, en sus respectivas redes sociales compartieron una foto de la mano de la modelo, siendo sostenida por el futbolista, presumiendo el impresionante anillo con un diamante blanco, confirmando que estaban comprometidos. Hasta el momento se desconoce detalles de la boda, pero se espera que pronto den declaraciones al respecto y compartan los adelantos para el gran día.

Fuente: Tribuna del Yaqui