¡Cuerpazo! Galilea Montijo sorprende con espectacular 'outfit' en 'La Casa de los Famosos México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Galilea Montijo de nueva cuenta se colocó en las primeras tendencias de las redes sociales debido a que la noche de este domingo 17 de agosto deslumbró a los televidentes de La Casa de los Famosos México con un espectacular look. Como se sabe, desde que arrancó la tercera temporada del reality, la nacida en Jalisco no ha dejado de sorprender al público con icónicos vestuarios.

La también actriz mexicana se ha convertido en la 'fashion icon' favorita de los televidentes mexicanos, pues siempre pone todo de sí para llevar los mejores atuendos a las galas de LCDLF México. Pero sin duda alguna, en esta edición 2025 ha impactado más a la audiencia pues cuenta con la asesoría de Jessica Marmolejo, quien es una reconocida diseñadora de imagen que le ha brindado los mejores vestuarios.

Así se ve Galilea Montijo hoy 17 de agosto

Hace algunos momentos comenzó la tercera Gala de Eliminación en La Casa de los Famosos México y como era de esperarse, 'La Gali' se ganó las ovaciones de los televidentes con su 'look'. Para este domingo, la oriunda de Guadalajara lució un moderno vestido plateado compuesto por un entallado corsé, mangas y falda repletas de brillantes; la parte de abajo cuenta con un gran escote en la pierna.

En los accesorios optó por unas 'joops' y anillo color plata, mientras que el cabello lo llevó totalmente lacio, peinado de un lado y con extensiones, para darle más volumen. Debido a que este domingo 17 de agosto 'La Montijo' apostó por un 'look' vanguardista y moderno, ya está siendo víctima de críticas y memes. En X, red antes conocida como Twitter, varios usuarios ya han señalado a la famosa por el atuendo que eligió este día.

La mayoría de los comentarios contra Montijo es por la parte superior de su vestido. A los televidentes no les gustó el corsé de la tapatía de 52 años, pues consideran que parece un simple metal cortado a su medida. Algunos lo han comparado con el atuendo de un personaje de El Mago de Oz.

¿A ti te gustó el nuevo 'look' de Galilea Montijo en La Casa de los Famosos México o crees que pudo haber elegido uno mejor?

Fuente: Tribuna del Yaqui