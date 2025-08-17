DesertCon Hermosillo contará con Justin Berfield, 'Reese' de 'Malcolm el de en medio'

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La convención DesertCon, que se celebra en varias ocasiones del año en Hermosillo, Sonora, difundió una noticia que tiene a muchos fanáticos emocionados: el proyecto enfocado en anime, manga y cultura pop contará como invitado especial con el actor estadounidense Justin Tyler Berfield, mejor conocido por su interpretación de Reese en la serie Malcolm el de en medio.

El pasado mes de abril visitó Frankie Muniz, quien da vida a Malcolm, la capital de Sonora y, como te informamos en TRIBUNA, arribó al aeropuerto aproximadamente al mediodía. Muchos de los presentes se llevaron una excelente impresión del actor de 39 años, e incluso algunos compartieron en redes sociales fotografías y videos donde aparece junto al ahora piloto de carreras en Estados Unidos.

¿Cuándo estará en Hermosillo Justin Berfield?

De acuerdo con información difundida por DesertCon, los seguidores podrán interactuar con la celebridad el próximo 8 de noviembre. Además, el actor participará en diversas dinámicas del programa, incluyendo sesiones de convivencia, fotografías, firmas de autógrafos y selfies con los asistentes. Es importante aclarar que estas interacciones tendrán un límite para mantener el orden entre los fans.

Justin Tyler Berfield

¿Costará?

Además del costo de la entrada, quienes deseen fotografías profesionales, autógrafos o selfies con el actor deberán adquirir un paquete cuyo precio oscila entre $999 y $1,199 pesos mexicanos. Por supuesto, conforme se revelen más detalles, te los compartiremos a través de TRIBUNA. Es importante seguir las redes sociales de los organizadores para estar al tanto de cualquier actualización.

En Instagram, los organizadores compartieron algunos detalles: "¡Por primera vez en México! Sobrinos, la familia más querida de la televisión mexicana sigue llegando a DesertCon… ahora con un hermano muy, muy revoltoso, pero de buen corazón y un excelente cocinero. @justinberfield, conocido como Reese en la serie Malcolm el de en medio, estará con nosotros este 8 de noviembre", se lee en la publicación.

Fuente: Tribuna