Facundo sería el tercer eliminado de 'La Casa de los Famosos México 3', según informes

Ciudad de México.- Todo parece indicar que La Casa de los Famosos México ya sabe a quién le abrirá las puertas para que regrese al exterior, pues a tan solo unas horas de la gala de eliminación, hay informes en las que ya se dice quién sería el tercer eliminado del tan polémico reality show, y el nombre no ha sido sorpresa para la mayoría de los internautas y espectadores, pues se trata del polémico Facundo.

El pasado miércoles 13 de agosto, se realizó la tercera gala de nominación, en la que los 13 habitantes restantes, pasaron al confesionario para repartir sus tres puntos entre dos de sus compañeros para dejarlos en riesgo de eliminación. En esta ocasión, resultaron subiendo a la placa al actor Alexis Ayala, Facundo, el comediante conocido como El Guana, a la presentadora Mariana Botas, a la actriz Mar Contreras y la cantante Ninel Conde.

Pese a ser seis nominados, este domingo 17 de agosto solo cinco van a subir al sum, debido a que la carta de la salvación otorga a quién la posea el sacar a uno de sus colegas, y para fortuna de Mariana, Elaine Haro, fue la que logró robársela a Aldo de Nigris, que ganó el liderato el pasado lunes 11 de agosto. La decisión fue sumamente cuestionada, ya que se esperaba que salvara al denominado 'Bombón Asesino', pero, ella aseguró a sus colegas que su elección fue imparcial.

Ahora, según la cuenta de X, antes conocida como Twitter, de La Tía Sandra, compartieron un mensaje en el que aseguran que Facundo será el eliminado de la semana, debido a que él mismo le estaría pidiendo a la producción su salida, a causa de que ya no querría seguir en competencia, pues sabría que no le estaría cayendo bien al público y su pareja e hijas estarían viviendo un fuerte acoso por ello, por lo que tanto su familia como él, estarían felices con la elección de que lo saquen de una vez, antes de que empeoren las cosas.

Cabe mencionar que la información anteriormente expuesta, no proviene de nadie de la producción de Rosa María Noguerón, ni tampoco por parte del equipo que dejó el presentador de ¿Cuál Es El Bueno?, a cargo de sus redes sociales, esto no puede tomarse como algo verdadero, ya que no es 100 por ciento confiable, y el resultado en realidad podría ser completamente diferente y ver a alguien inesperado fuera de competencia.

