FOTOS: Emotiva ceremonia religiosa de Mane de la Parra y Ligia Uriarte en Durango

Durango, Durango.- Mane de la Parra y la actriz Ligia Uriarte se casaron en una boda religiosa el pasado 16 de agosto en la Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, ubicada en Durango. Evidentemente, en la ceremonia estuvieron presentes familiares y amigos de los ahora esposos, y una sorpresa los esperaba a su llegada al recinto: la dirección de orquesta estuvo a cargo de Alondra de la Parra, hermana del novio, quien interpretó Ave Maria de Schubert.

De hecho, el nieto de la reconocida escritora mexicana Yolanda Vargas Dulché le pidió matrimonio a la galardonada como Miss Houston (2014) en diciembre pasado. Precisamente, el jueves 14 de agosto celebraron su unión civil en la Hacienda El Mortero, en Durango, México. La actriz de Mi Marido Tiene Familia tuvo la dicha de portar dos distintos vestidos y aquí en TRIBUNA te contaremos todos los detalles.

Se casaron este sábado 16 de agosto

En un inicio, lució un vestido de corte princesa del diseñador mexicano Benito Santos, pero más tarde apareció con otro en el que el protagonista era el corset y los encajes, y no podían faltar sus botas vaqueras blancas. Cabe destacar que en sus redes sociales compartieron numerosas fotografías de este día tan especial, las cuales emocionaron a muchos que tuvieron la primicia.

Una emotiva boda

"Lo que vivimos fue más que una ceremonia: fue la confirmación de nuestro amor frente a quienes más queremos. Cada mirada, cada sonrisa y cada aplauso nos recordaron lo afortunados que somos de caminar juntos en esta historia. Gracias a nuestras familias y amigos por acompañarnos en este momento único y por ser testigos del inicio de esta nueva etapa. Este día quedará para siempre en nuestro corazón. Los amamos", escribió el actor de 42 años.

Las románticas fotografías que subieron a Instagram

En la cuenta de Instagram del intérprete de Como dice el dicho aún hay un par de historias de la fiesta. En una se puede apreciar a Ligia comiendo de manera muy elegante un taco, titulada como la novia taquera. Por su parte, en otra, Uriarte, con su atuendo nupcial, sube a un automóvil clásico, mientras suena Bruno Mars con el popular tema Marry You.¿Qué opinas de esta historia de amor?

