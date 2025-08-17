Horóscopo Nana Calistar lunes 18 de agosto: Esto le depara a tu signo en el amor, trabajo y dinero

Ciudad de México.- Inicia tu semana conociendo lo que el zodiaco y el universo le deparan a tu signo. La poderosa vidente Nana Calistar tiene una predicción especial para este lunes 18 de agosto. TRIBUNA recopila lo más importante para ti en el amor, suerte y dinero. Aquí te contamos lo que el destino ha deparado para los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
- Aries
Solo te estás lastimando a ti mismo. Esas heridas que tienes no van a cerrar si las estás rascando como una costra. Esos momentos felices a los que están aferrados ya no existen, así que tú sabes si te sigues lastimando.
- Tauro
Cuando se trata de dinero, eres el mero bueno. Se vienen altas posibilidades de armar un negocio que vale mucho la pena; está relacionado con comida o ventas. Date con todo porque se vienen buenas ganancias.
- Géminis
No necesitas gente que te haga bulto; tú solito puedes ser feliz. Todo lo que ocupas es tener ganas, pero a veces eres muy flojo. Si tú no haces nada por ti, nadie lo hará, así que ya ponte las pilas.
- Cáncer
Solo estás perdiendo tiempo esperando milagros de esa persona que te trae como su menso o su mensa. A veces tienes que aprender a retirarte y dejar que los demás te valoren, porque si no, siempre vas a andar de alfombra de todos.
- Leo
No todo lo que brilla es oro, ni todo dura para siempre. Ese amor que te tenía suspirando ya va a quedar en algo solo para el recuerdo; aprende a dejarlo ir, es lo mejor, o te vas a lastimar a ti solo.
- Virgo
Es momento de dejar de hacerte la víctima en todo momento. Comienza un ciclo duro, pero de mucho crecimiento. Vienen cambios, crecimiento y visitas llegarán sin avisar. Tienes que tener tu casa y tu vida en orden.
- Libra
Ay, Libra, siempre te haces bola a ti mismo, buscas y encuentras, pero ahí estás. No avanzas. No te metas en lo que no importa y enfócate; es momento de que pienses en ti.
- Escorpio
Hay que ser sinceros: estás exigiendo lo que tú mismo no das. ¿Así como, pues? Eres de los más fijados al momento de escoger pareja, y luego dices que no. Mejor empieza a cuidarte más porque lo que no cuidas se pierde.
- Sagitario
Se viene una buena aventura para tu alma que le gusta eso. Vienen varios cambios; algunos son positivos, pero debes estar preparado para todo. Algunas actitudes te harán preguntarte si hiciste lo correcto; hay que reflexionar.
- Capricornio
La intuición nunca nos miente; gracias a eso vas a poder descubrir quién quiere pasarse de listo contigo. Abre bien los ojos, porque a veces confías en personas que no valen la pena.
- Acuario
Te enterarás de un chisme de un ex y vas a ver cómo la vida le pasó factura, pero ojo con reírte mucho porque luego se te voltea la tortilla. Si tienes pareja, cuidado, porque la rutina está acabando con ustedes.
- Piscis
Siempre eres bien confiado y te juegan chueco. Mucho cuidado con esas "amistades", porque son puro humo. No te metas en chismes que ni al caso.
