'La Casa de los Famosos México': Este es el tercer expulsado del reality de Televisa

Ciudad de México.- La noche del domingo 17 de agosto se vistió de gala y nerviosismo en los foros de Televisa, marcando un punto clave en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México. En una tercera gala de eliminación que mantuvo a la audiencia al borde del asiento, las estrategias, las alianzas y las traiciones quedaron al descubierto, culminando en la salida de uno de los cinco nominados que se jugaban su permanencia en el reality show.

El camino hacia la expulsión fue una auténtica montaña rusa de emociones. Inicialmente, la placa de nominados contaba con seis celebridades, pero un giro inesperado cambió el panorama. En un reñido reto de salvación, la destreza de Elaine Haro le permitió obtener el poder de rescatar a un compañero, y su decisión de salvar a Mariana Botas fue un movimiento estratégico que reconfiguró por completo el tablero.

Con esta jugada, la sentencia final recayó sobre cinco nombres de peso: la icónica Ninel Conde, el veterano actor Alexis Ayala, la talentosa Mar Contreras, el irreverente conductor Facundo y el carismático 'Guana'. Los posicionamientos, el momento más esperado y temido por los habitantes, no decepcionaron. Las caretas cayeron y las palabras se convirtieron en armas afiladas. Figuras como Dalílah Polanco, Aarón Mercury y Shiky no se guardaron nada y confrontaron directamente a Alexis Ayala y Facundo, señalándolos como los rivales a vencer.

Este acto de valentía dejó claro que las alianzas se consolidan y las líneas de batalla dentro de la casa están más marcadas que nunca. Bajo la batuta de una impecable Galilea Montijo, la tensión alcanzó su punto álgido con el cierre de las votaciones. El público, soberano absoluto del juego, comenzó a dictar su veredicto. El primer suspiro de alivio fue para 'Guana', seguido por Facundo y, para sorpresa de muchos, Alexis Ayala, demostrando que su base de seguidores es tan sólida como su presencia en la casa.

El destino quedaba sellado en un enfrentamiento final que pocos anticipaban: Ninel Conde y Mar Contreras, dos mujeres de gran carácter, se vieron cara a cara en la puerta de expulsión. El silencio se apoderó del foro mientras esperaban el veredicto. Finalmente, Galilea pronunció el nombre, y con ello, Ninel se convertía en la tercera eliminada de la competencia. Mar Contreras es la última en regresar a la casa y fue recibida con euforia por el cuarto Noche, mientras los integrantes de Día se mostraron en shock por la decisión del público

Fuente: Tribuna