La historia del mago de televisión mexicana que enfrentó 43 días de secuestro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ari Sandy es bastante conocido en el mundo del espectáculo, no solo por ser hijo del fallecido mago Krotani, sino también por su enorme talento para divertir a todos sus espectadores. Sin embargo, lamentablemente, a pesar de que su oficio es llevar alegría a los hogares donde realiza sus eventos, le ha tocado atravesar momentos muy difíciles que incluso pusieron en riesgo su vida.

Una de las situaciones que lo derrumbó por completo ocurrió el jueves 14 de mayo de 2020 con la muerte de su padre, Alfredo Sandoval Cámara. Aunque hasta este momento todavía no se conocen muchos detalles sobre el deceso, se informó que previamente había sufrido una caída que derivó en la fractura de la cadera, por lo que fue operado para que le colocaran una placa. No obstante, mucho antes de esto, Ari ya había pasado por un hecho que marcaría su destino de manera profunda.

La desgarradora historia de Ari Sandy

En entrevista para la revista TV Notas, el conductor se animó a hablar sobre todo el sufrimiento que ha ido cargando, el cual inició el 1 de agosto de 2002, justo cuando salió de su casa para asistir a un show, pero terminó padeciendo vejaciones que marcaron su vida. Después de 23 años, relató algunos de los acontecimientos y reveló que planea sacar un libro con detalles de estas experiencias.

Alfredo Sandoval Cámara

Según sus propias palabras, primero asistió a un evento que ya había pagado con antelación, aunque para su enorme sorpresa no había más que cuatro sujetos. El organizador le comunicó que la fiesta no se llevaría a cabo y le pidió que le devolviera el dinero, lo cual hizo. Sin embargo, antes de irse notó que los hombres lo observaban mientras se marchaban en un vehículo rojo.

“Se reprogramó la fecha para el siguiente jueves en otro salón, también en Aragón. Yo estaba por entrar, pero regresé porque había dejado mi vehículo abierto, y ya había ahí una persona con pistola. No entendía lo que pasaba. Dije: ’¿Qué hice?’. Me tiraron al piso y me explicaron que era un secuestro”, afirmó el originario de Ciudad de México. “Primero estaba en un clóset, esposado de ambas manos. A los 10 días me cambiaron a una casa cerca de Lago de Guadalupe, donde también me mantenían esposado, pero en un baño. Me llegaron a dar toques eléctricos mientras estaba vendado en el piso. Me patearon. Al principio no quería comer, pero me dijeron que debía hacerlo o me iría como en feria”.

¿Cómo salió vivo de esa terrible experiencia?

Ari Sandy aclaró que los secuestradores interrumpieron toda comunicación con su familia durante 21 días y solo retomaron contacto cuando ya tenían el dinero, que finalmente resultó ser menor al acordado. Después, lo dejaron libre en una carretera durante una tormenta y le ordenaron que corriera; afortunadamente, pasó una patrulla que lo auxilió y lo trasladó al hogar de su hermano, donde pudo reencontrarse con todos sus seres queridos.

Fuente: Tribuna