Luto en Hollywood: Terence Stamp, emblemático villano de 'Superman', muere a los 87 años

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- Henry Terence Stamp, mejor conocido en la industria del entretenimiento por interpretar al icónico General Zod en Superman (1978) y Superman II (1980), falleció este domingo 17 de agosto a los 87 años. A lo largo de su trayectoria artística fue reconocido con varios premios, entre ellos un Globo de Oro, un galardón en el Festival de Cannes y un Satellite Award.

"Deja una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá inspirando y conmoviendo a las personas durante muchos años", señaló la familia del actor británico en un comunicado. Sus seres queridos pidieron respeto en estos difíciles momentos y no revelaron las causas del fallecimiento, aunque, en caso de que surjan más detalles, te los compartiremos a través de TRIBUNA.

¿Quién fue Terence Stamp?

Terence nació en Londres en 1938, y su infancia transcurrió en plena Segunda Guerra Mundial. Sus primeros años los pasó en Canal Road, Arco, en el East End de la ciudad, y tiempo después su familia se mudó a Plaistow, Essex (Gran Londres). De hecho, su padre trabajó como capitán de remolcador, por lo que estuvo mayormente bajo el cuidado de su madre, su abuela y también de sus tías.

Uno de sus personajes más emblemáticos

Su acercamiento a la actuación comenzó al obtener una beca en la Academia de Arte Dramático Webber Douglas. Debutó en el cine en 1962 con Billy Budd, dirigida por Peter Ustinov, papel que le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto y un Globo de Oro como Revelación del Año. Durante seis décadas trabajó con directores de renombre como Pier Paolo Pasolini, Federico Fellini, Ken Loach y Steven Soderbergh.

Su filmografía incluye títulos como El coleccionista (1965), con el que ganó el premio a Mejor Actor en Cannes; Lejos del mundanal ruido (1967), junto a Julie Christie; Las aventuras de Priscilla, reina del desierto (1994), donde interpretó a Bernadette, una mujer transgénero, actuación que le valió elogios y una nominación al BAFTA; The Limey (1999), Wall Street (1987), Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma (1999), Valkiria (2008), Destino oculto (2011), Big Eyes (2014) y Última noche en el Soho (2021), su último largometraje. También prestó su voz a Jor-El, padre de Superman, en la serie Smallville.

Fuente: Tribuna/ Agencia México