Paty Navidad celebra fallo tras ser vinculada con narcos en libro de Anabel Hernández

Ciudad de México.- Patricia Navidad se manifestó a través de su cuenta de Instagram respecto a la orden judicial que recibió Penguin Random House, editorial que publicó el libro de Anabel Hernández, Las señoras del narco: amar en el infierno, en el que se afirma que la actriz habría sido una de las celebridades que se prestó para ser amante del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.

Sin embargo, un fallo estableció que la editorial deberá publicar la réplica de la empresa Televisa, ya que dentro de la obra supuestamente hay material que carece de pruebas suficientes. Además, tendrán que pagar una multa y ofrecer una disculpa pública. Ante esto, la intérprete de Alicia Ferreira en la telenovela La Fea Más Bella (2006) no dudó en pronunciarse sobre el tema.

"‘A cada capillita le llega su fiestecita’, esto apenas comienza. Anabel Hernández, la verdad y la justicia, a veces, tardan pero siempre llegan. No más difamaciones de pseudoperiodistas que lucran con la mentira, dañando la integridad y dignidad de personas a través de sus escritos de ficción e historias sin fundamento”, escribió la participante de la tercera temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo.

Patricia Navidad celebró su triunfo

De hecho, el libro se publicó el 18 de septiembre de 2023 y, además de la cantante, también se mencionan a otras celebridades que supuestamente se prostituyeron con grandes figuras del crimen organizado, como Karla Panini y Ninel Conde, quien demandó a la periodista. Asimismo, se hace referencia a la popular conductora Galilea Montijo, Karla Luna, Mariana Ríos, Doris Mar, Betty Monroe y Violeta Vizcarra.

Violeta compartió un extenso mensaje apoyando a Patricia en esta difícil situación: "Justicia divina para ti, mi reina hermosa. Todo cae por su propio peso; el bien siempre triunfará contra el mal. Y ‘no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que han dicho en la oscuridad de ti se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas’".

