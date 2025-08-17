"Qué decepción": Exnovia de Christian Nodal afirmó que vivió lo mismo que Cazzu

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La entrevista que realizó Christian Nodal a la periodista mexicana Adela Micha, estrenada el pasado 13 de agosto, sigue dando de qué hablar, pues en medio de la controversia por las declaraciones del cantante de música regional mexicana, ahora salió a dar su opinión la exnovia del sonorense, identificada como Lisa Fernanda Macías, acerca de todo el material expuesto en La Saga.

Para empezar, este revuelo resurgió a partir de que en un fragmento de la charla que tuvo Christian con la comunicadora, relató que en toda su vida solo una exnovia lo ha terminado, y que precisamente ocurrió cuando él estaba en la preparatoria. Evidentemente, muchos internautas se hicieron la pregunta de quién era esta mujer y, aunque en primera instancia fue una amiga de Lisa la que rompió el silencio, después de un par de horas la principal involucrada se animó a hablar del tema.

De hecho, Lisa Fernanda ya había abordado este asunto con anterioridad, cuando Christian concedió una entrevista a Gustavo Adolfo Infante en De Primera Mano. En esa ocasión, confesó que la canción Te fallé se la dedicó a su expareja, quien le ayudaba a terminar la tarea. Sin embargo, entonces entró en la historia una mujer mayor que, según él, era mala influencia y que además conocía a su entonces novia: "Cuando me estaba besando en una mesa del billar llega la que era mi ex, la había dejado como un día atrás, entonces cuando lo ve sale corriendo, como de telenovela".

En el momento en que el compositor cumplió seis meses de relación con Belinda, fue cuando Macías mencionó algunos detalles de su experiencia, pues dejó muy en claro que el originario de Caborca le había sido infiel. Además, aseguró que su vínculo amoroso inició cuando estudiaban en Ensenada, pero al final todo terminó mal y, por supuesto, con una evidente infidelidad de por medio.

"Lo único que sí sé es que yo nunca quise regresar y de eso no me arrepiento nada", recalcó la creadora de contenido, y añadió que Nodal no ha cambiado en absoluto: "Lo que sí se me hace muy triste es que lo que yo alcancé a conocer de él no es muy diferente a lo que escuché en esa entrevista. Entonces, que me haya terminado a mí para al día siguiente estar de cabrón con otra y diez años después seguir repitiendo lo mismo, a mí me hizo sentir decepción", concluyó.

