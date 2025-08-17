Romance en TV Azteca: Confirman relación amorosa entre dos campeonas de 'Exatlón México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde su aparición en la televisión en el año 2017, Exatlón México ha visto a algunas parejas formarse dentro y fuera de la competencia. Unas de las más populares son Patricio 'Pato' Araujo y Zudikey Rodríguez, Heliud Pulido y Pamela Verdirame, Daniel Corral y Antonieta Gaxiola, entre otras tantas relaciones amorosas que han surgido a raíz del popular proyecto televisivo.

Ahora parece ser que se confirma el nuevo romance de la multicampeona del reality show y atleta insignia de la marca, Mati Álvarez, quien presuntamente sostendría un noviazgo con Evelyn Guijarro. De acuerdo con información del portal de TV Azteca, la deportista poblana y 'Sniper', como se le conoce a la mítica competidora azul, formalizaron su vínculo en 2024 cuando Evelyn se coronó en la octava temporada del programa.

Mati y la tapatía coincidieron por primera vez entre 2020 y 2021, durante una edición denominada Exatlón México: Titanes VS Héroes. Desde entonces ambas forjaron una intensa rivalidad y uno de los duelos más atractivos durante los circuitos, incluso al término de esa temporada se les pudo ver en redes sociales realizando diversas actividades deportivas y extremas, así como recorrieron diferentes lugares del país, lo que ya levantaba sospechas sobre un posible amorío.

Ambas atletas volvieron a coincidir en otras ediciones y, aunque siempre formaron parte de bandos contrarios, no dudaban en mostrar su apoyo durante la competencia. La relación entre 'Terminator' y Evelyn no pasó desapercibida para los televidentes y seguidores del programa, incluso desde hace mucho tiempo comenzaron a 'shippear' a las dos campeonas. No obstante, las deportistas han sido herméticas con esto y solo se dedican a disfrutar de la compañía de la otra.

Regresa Exatlón México a la pantalla chica

En una entrevista con Ventaneando, Antonio Rosique, conductor de Exatlón México, confirmó que el 1 de septiembre se estrenará Exatlón Cup, una competencia entre países y que contará con los mejores elementos de ediciones pasadas, por lo que es muy probable volver a ver a Mati Álvarez y Evelyn Guijarro en acción. Se espera que la novena temporada tenga una duración de 6 a 7 meses, por lo que es muy probable que la final sea en febrero o marzo del siguiente año.



Fuente: Tribuna del Yaqui