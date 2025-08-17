¿Se refiere a Christian Nodal? Publicación de Emiliano Aguilar genera dudas

Comparta este artículo

Tijuana, Baja California.- El controversial Emiliano Aguilar vuelve a estar en el centro de la atención, pues como te informamos en TRIBUNA, el joven de 32 años ha estado enviando varias indirectas a su familia paterna. Al parecer, esta vez le tocó a uno de los miembros más recientes: el cantante sonorense Christian Nodal. A continuación, te contaremos con más detalles cómo se han dado estas publicaciones y la reacción de sus fans.

De hecho, también se dice que arremetió contra su propia hermana, Ángela Aguilar, luego de publicar un video en su cuenta de TikTok donde habló sobre el tema de la infidelidad. Por supuesto, sus seguidores relacionaron de inmediato el contenido con el drama actual que vive la dinastía de Flor Silvestre y Don Antonio. Los comentarios preguntando si se refería a la intérprete de El equivocado no se hicieron esperar.

"Acá andamos de regreso, haciendo videos", exclamó Emiliano. "Tengo una pregunta, específicamente para las mujeres: para ustedes, ¿qué es poner el cuerno? Bueno, también para los hombres, para todos, ¿qué es poner el cuerno para ustedes?". Evidentemente, los usuarios aprovecharon para expresar todo el malestar que sienten hacia la ganadora del Premio Lo Nuestro a la Canción Mariachi/Ranchera del Año - Regional Mexicano (2025).

Fotografía que subió Emiliano Aguilar

¿Cuál fue la indirecta para Christian Nodal?

Este pasado sábado 16 de agosto, Emiliano subió un par de imágenes que generaron todo un debate en su Instagram. En ellas, el rapero aparece sentado en una mesa de jardín, rodeado de diversos naipes, tanto sobre el objeto como en el suelo. Se dice que el significado de todo esto es "poner las cartas sobre la mesa" es no tener nada que ocultar y ser claro con las propias intenciones.

Lo más revelador fue la frase que acompañó las fotos: "En el mes de mayo hay que hablar claramente. Hay que poner las cartas debajo de la mesa". Esto cobra relevancia porque desde que se difundió la entrevista de Christian con Adela Micha, comenzaron a circular memes burlándose de que todos los acontecimientos que marcaron su vida amorosa ocurrieron en mayo: el 8 se separó de Cazzu, el 22 formalizó su relación con Ángela y el 29 celebró la boda religiosa.

