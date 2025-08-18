Alana Flores vence a Gala Montes en el Supernova y ya tiene rival; Bárbara de Regil la reta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida influencer y deportista, Alana Flores, una vez más han demostrado que no hay rival pequeño o muy grande, pues resultó ser la ganadora del Supernova Orígenes 2025, al haber dado una gran pelea en el boxeo y vencer a Gala Montes, la cual pesaba y medía mucho más que ella. Pero, apenas y pudo saborear el triunfo cuando se le informó que ya tiene nueva rival, y es a causa de que la ha retado Bárbara de Regil en un uno a uno.

Meses de espera fueron los que se vivieron, entre polémicas y amenazas al estilo de Saúl 'El Canelo' Álvarez, con frases como "la ching... de tu vida te voy a dar". Pero, el pasado domingo 17 de agosto, finalmente llegó el día que muchos esperaron y Alana subió al ring junto a la actriz de El Señor de los Cielos, y boxearon como grandes deportistas, sin rendirse pese al dolor y las caídas que ambas sufrieron a lo largo de los rounds.

Después de varios rounds en el que ambas no bajaron los brazos, se dieron con todo, e incluso ambas llegaron a caer a la lona, finalmente, la decisión final estaba entre el jurado que observó detalladamente la pelea, y para sorpresa de todos, no solo le dieron el triunfo a la originaria de Monterrey, sino que fue por decisión unánime que sumó su cuarto campeonato y mantiene su título de invicta en competencia.

Pero, justo después de que se informara del triunfo, el presentador le aseguró a Alana que había entre el público una persona que quería retarla para la próxima pelea, y en eso se enfocó a la protagonista de Cabo, por lo cual, se puso de pie y con micrófono en mano respondió: "Había escuchado que la que me quería retar eras tú", a lo cual, Alana mencionó que ya era hora, bromeando con el hecho de que si no fuera por la cuarta temporada de Rosario Tijeras, ella estaría ahí arriba: "Teníamos algo planeado a principios de año, ¿no? Pero Rosario Tijeras se entrometió".

Finalmente, Bárbara dejó en claro que en caso de que no tenga más compromisos laborales, como el de Rosario, el siguiente año será ella la que estará sobre el ring: "Si Rosario me lo permite, el próximo año voy a estar allá arriba contigo", dijo Bárbara, tras lo que agregó que era "una ching...", reconociendo su triunfo sobre la polémica intérprete de temas como Más Bonita Qué El Mar, que no ha dicho nada al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui