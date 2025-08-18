Bella Ramsey sorprende al confesar que quiere ponerse el traje del icónico 'Spider-Man'

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Isabella May Ramsey, quien ganó notoriedad por su participación en la serie estadounidense de drama postapocalíptica The Last Of Us (2023), durante este tiempo ha hecho algunas revelaciones que sorprendieron a varias personas. Una de ellas fue cuando confesó que se identifica con el género fluido; ahora, la estrella compartió algo más que dejó impresionados a muchos.

Al parecer, Bella considera que sería una idea grandiosa darle vida al icónico superhéroe de los cómics, Spider-Man. La revelación ocurrió durante una entrevista con Variety, cuando el reportero le preguntó su opinión sobre que ahora Pedro Pascal forme parte del Universo Cinematográfico de Marvel. Más adelante, alabó el trabajo de Tom Holland y se atrevió a añadir que quizás deberían hacer una nueva película, dando a entender que le encantaría interpretar a Peter Parker.

Precisamente, hace poco comenzó el rodaje de Spider-Man: Brand New Day en un set ubicado en Escocia. Los fans están encantados con el nuevo traje que porta el actor, pues consideran que se asemeja al de Tobey Maguire. Por ahora, solo queda esperar al estreno, previsto para el 31 de julio de 2026, y las expectativas están más altas que nunca. Además, la impaciencia también radica en descubrir los personajes de los actores que se unieron al filme, entre ellos Sadie Sink, Liza Colón-Zayas, Michael Mando, entre otros.

Tom Holland con el nuevo traje

El primer día de grabación se viralizó un video donde se ve a Tom Holland caracterizado como Spider-Man, y lo que conmovió a los fans fue que saludaba a los pequeños admiradores. Al inicio del video se le ve hablando con el director Destin Daniel Cretton, y después levanta a un niño que quería tomarse una foto con él; por supuesto, el actor accedió y expresó su alegría por tener público mientras realizan las escenas de la película.

"Usar este traje de nuevo es curioso; saben, es diferente de alguna forma. También es la primera vez que tenemos fans en el set desde el primer día, entonces me siento realmente emocionado de poder compartir esto con todos ellos", afirmó Holland. Un dato curioso es que la producción de Spider-Man: Brand New Day tiene como objetivo reducir al máximo el uso de pantallas verdes.

Fuente: Tribuna