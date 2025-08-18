Christian Nodal llega a Supernova Orígenes y el público lo recibe con gritos de "Cazzu"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más, el público hace pasar un mal momento a Christian Nodal, debido a que después de que llegara al evento deportivo de streamers más esperados en México, Supernova Orígenes, el polémico cantante del regional mexicano fue recibido por el público de una manera humillante, pues le gritaban "Cazzu" una y otra vez, mostrando su absoluto apoyo a la intérprete de La Cueva.

Hace un par de días, el hate que ya estaba casi desapareciendo contra los intérpretes de Dime Cómo Quieres, regresó con mayor intensidad y mayormente dirigido a Nodal, debido a que tras su entrevista con Adela Micha, sus declaraciones despertaron la ira de millones, ya que este dio fechas, horas y momentos claves que al público le dio oportunidad de hacer una línea de tiempo y dejarlo peor de lo que ya estaba en esta polémica.

Pese a que siguen tachándolo de ser un "perro", un "infiel" y que sea actualmente la burla en redes sociales, su carrera parece no verse afectada, debido a que fue confirmado para el evento de boxeo de streamers, en el que se presentaron dos peleas sumamente esperadas, Gala Montes contra Alana Flores, y la de El Escorpión Dorado contra Franco Escamilla, por lo que el momento fue sintonizado por millones y la presenciaron miles de asistentes en el Palacio de los Deportes.

Por este motivo, fue imposible no pasar por alto la participación del sonorense, quien aunque recibió aplausos así como gritos de apoyo y muchos corearon temas como Ya No Somos Ni Seremos, hubo otros cuantos que lo atacaban y que le recordaban a la intérprete de Con Otra, debido a que para molestarlo y sacarlo de balance le gritaban una y otra vez su nombre artístico: "Cazzu", hecho que pareció ignorar y no reaccionar.

Pero, pese a que el esposo de Ángela Aguilar parece que no prestó atención a los gritos en apoyo a su expareja y madre de su hija, Inti Nodal, en redes sociales se ha viralizado el momento para que quede en la posteridad, además de agregar otros memes y comentarios en su contra, como el hecho de que apagarían el televisor o cerrarían sus pantallas para no tener que verlo cantar sobre el escenario.

Fuente: Tribuna del Yaqui