¿Coincidencia o copia? Ángela Aguilar y el 'look' parecido a Cazzu en el Hollywood Bowl

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- La familia Aguilar sigue en boca de todos y no precisamente por su talento musical, pues en redes sociales continúa siendo tema de conversación su vida personal, con mayor énfasis en Ángela Aguilar y su esposo, el cantante de música regional mexicana Christian Nodal. En esta ocasión, volvieron a dar de qué hablar debido a que asistieron al concierto Los Aguilar con Orquesta en el Hollywood Bowl, el viernes 15 de agosto de 2025.

De acuerdo con información extraoficial, la Orquesta del Hollywood Bowl fue dirigida por el mexicano Enrico López-Yáñez y, por supuesto, también se presentaron esa misma noche Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo. El público pudo disfrutar de corridos, rancheras y hasta baladas. Como era de esperarse, en algún momento llegó la ocasión en que el escenario quedó completamente para la joven ganadora del Premio Lo Nuestro al Artista Revelación Femenino (2022).

Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron los atuendos de la intérprete de 21 años, pues uno era completamente rojo y fiel al estilo que acostumbra usar en el escenario, mientras que otro de los más destacados fue un traje tradicional de la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. No obstante, el look que más comentarios generó fue un vestido verde acompañado de dos largas trenzas a los costados.

En redes se encendieron las especulaciones

¿Le copió a Cazzu?

En TikTok surgió el rumor de que la llamada Princesa del Regional Mexicano se inspiró en la talentosa expareja de Nodal, Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu. La especulación se debe a que, según los fans, uno de los sellos característicos de la artista argentina son precisamente las trenzas, y señalan que no es la primera vez que la nieta de Flor Silvestre luce un estilo muy parecido al de ella.

En contraparte, los seguidores más fieles de la intérprete de El Equivocado aseguran que esto es falso y que su verdadera inspiración proviene de Lila Downs, quien a lo largo de su carrera ha destacado no solo por interpretar temas en español e inglés, sino también por cantar en diversas lenguas indígenas. Downs, originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, ha convertido esa identidad en parte de su sello artístico. Ahora, la pregunta queda abierta para ti: ¿qué opinas de todas estas conjeturas?