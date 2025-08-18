"Cuando le serví, era su papito": Don Antero habló sobre relación con su hija Ana Bárbara

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El padre de la cantante Ana Bárbara, Don Antero Ugalde, habló sobre la pérdida de la relación con su hija, asegurando que una reconciliación con la artista no es posible, además de asegurar que el distanciamiento es en consecuencia de las acciones de su hija, que aunque estuvo en San Luis Potosí recientemente, no fue a buscar a su padre. “No, ya no. Yo creo que ya no va a haber tiempo", aseguró.

Además, mencionó que a su progenie se le subió la fama; indicó que antes sí habría sido posible mantener la relación de padre e hija, pero ya no es una opción para él. "No, y ni quiero verla, ¿para qué? Para que se avergüence, no tiene caso. Ya se acabó el tiempo en que pude servirle, pues. Cuando le serví, era su papito. Cuando le andaba abriendo brechas, caminos por donde quiera, entonces sí, su papito. Pues ahora la fama le echó mucho a perder”, declaró tajante.

Por otro lado, aseguro que una de las razones para la molestia que le causó la cantante es por supuestas faltas hacia su madre, lo cual considero inadmisible. “La verdad, me pareció muy mal que, por ejemplo, se portara mal con la mamá, porque la mamá, aunque no viviera conmigo, siempre le enseñaba que su mamá era primero que nadie, ¿no? Entonces, se disgustó con la mamá y me dio mucho coraje a mí eso. De que, aunque no viva con ella, pues ella tiene que respetar a su madre, ¿no?”, expresó.

Sobre el motivo de su distanciamiento, aseguró que Ana Bárbara modificó su actitud de un momento a otro. “No, no sé qué problema había habido. Porque ella nos daba una mensualidad a la mamá y otra mensualidad a mí. Y de repente, ni a ella ni a mí, nos dijo que no le volvió a dar dinero. La verdad, me lo mandaba, pues, 3000 pesos mensuales, ¿para qué chingados sirven? Porque yo le voy a decir una cosa", expresó.

No me dio ni migajas de lo que yo le di a ella, ¿me entiendes?”, comentó con molestia en entrevista para Todo para la mujer.

Ugalde también criticó el pleito legal que actualmente enfrenta la cantante con su hermano por los derechos de una canción. Según él, existen documentos que respaldan la posición de su vástago. “Lo que pasa es que es una mujer malagradecida de lo peor. Ya de ser malagradecida es de lo peor que le pasa a ser un ser humano, ¿me entiende? Pancho anduvo 8 años con ella día y noche. Le dio un poder amplio en aquel tiempo y tiene el poder Pancho", aseveró.

Concluyó diciendo: Donde ella y nomás de repente cambió con él, lo corrió. Como corrió a las muchachas que le criaron a los muchachitos”. Con estas afirmaciones, el papá de Ana Bárbara reiteró su rechazo hacia una posible reconciliación y reafirmó el duro juicio que tiene sobre la intérprete, a quien acusa de haberse transformado con la fama y ser “desagradecida”.

Fuente: Agencia México