Debió medicarse: Laura Flores hace dura confesión a 'Hoy' tras separación de Lalo Salazar

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Laura Flores, acaba de sincerarse en una entrevista con el programa Hoy sobre la depresión en la que cayó tras su separación de Lalo Salazar, a solo tres meses de haber anunciado su amor en redes sociales. La estrella de melodramas, fue sincera e hizo una dura confesión sobre su proceso de duelo, como el hecho de que debió de medicarse para salir adelante.

Después de confesar su separación, la actriz de Gotita de Amor y e excorrresponsal de guerra se vieron en medio de severos escándalos, pues ella dijo que él la abandonó después de verla en una crisis de salud, mientras que Martha Figueroa aseguró que ocultó la verdad, pues si se asusto fue porque lo persiguió con un chuchillo con intenciones asesinad. Actualmente, hay una demanda de Flores contra Martha por este tema, mientras que Lalo niega rotundamente ser víctima de esta situación y solo le desea lo mejor a la histrionista.

Ahora, tras dos meses de la ruptura y todo el circo mediático, la productora de Imagen TV, declaró que sí sufrió de depresión, pero ahora no busca culpables, ni seguir con el tema, por qué, aunque fue mediático, no quiere estancarse, destacando que ocupó medicarse para sobrellevar la depresión, pero que ahora está mejor y ya es algo en lo que tiene experiencia: "Pero mira, yo tuve un cuadro de depresión desde que nació Patricio, hace muchos años. Por el baby blue, la depresión postparto y tal. Entonces bueno, desde entonces yo estaba acostumbrada a que me cuiden y que me traten y sé lo que tengo y lo que no tengo que hacer".

La villana del melodrama, Un Refugio Para El Amor, declaró que actualmente está meditando y se está concentrando en ella, destacando que pese a todo lo que vivió, ella siempre busca dar el perdón, trabajar en ella misma y dejar que ambas partes sigan su curso en paz: "Estoy meditando, tengo a mi terapeuta, mi psiquiatra, tengo a mis hijos, me tengo a mí misma, me considero una mujer inteligente. Y sobre todo trabajando el perdón y trabajando el seguir caminando el seguir caminando el curso, pero bien".

Finalmente, destacó que ella no ha hablado mal de Lalo y que no piensa hacerlo jamás, porque ella no tiene nada que decir al respecto, ya que no va por la vida buscando antagonismo, y simplemente quiere seguir viviendo y ya, siendo ella y siendo feliz como hasta ahora: "O sea, no puedes andar por la vida con antagonismo, ¿me explico? Ni hablando mal. Yo nunca he hablado mal. Nunca, nunca, simple y sencillamente pues nada, tengo que seguir viviendo".

Fuente: Tribuna del Yaqui