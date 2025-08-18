Dejan restos de animales en su hogar: Hija de Dulce denuncia amenazas y trabajo de santería

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La joven Romina Mircoli, la única hija de la difunta cantante mexicana, Dulce, recientemente reapareció ante la TV para volver a denunciar amenazas de muerte y presentarse a una Fiscalía de Justicia, debido a que también cuenta con pruebas de que le hacen trabajo de santería fuera de su hogar, incluso compartió y demostró que dejan restos de animales muertos fuera de su hogar.

Este lunes 18 de agosto, la hija de la intérprete de Heridas, fue a primera hora a interponer su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, de que sigue siendo víctima de amenazas de muerte en la que intentan intimidarla para desistir de su demanda en contra de Francisco Cantú, por daño moral y difamación, al asegurar que tiró a su madre por las escaleras. Pero eso no fue todo, pues también encontró objetos relacionados con la santería afuera de su domicilio en Santiago, Nuevo León.

Romina al toparse con las cámaras de Sale el Sol, los atendió con amabilidad y contó todo lo sucedido, además de mostrar ante las cámaras de Imagen TV, mostrando un muñecos y en recipientes varios restos animales que habrían sido dejados en la entrada de la vivienda de la joven, que sería la prueba que le hacen trabajo de la santería. Como se sabe, este tipo de brujería ha sido relacionado fuertemente para llevar miseria y tragedia a la víctima.

La hija de la intérprete de Tu Muñeca, una vez que salió de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, volvió a atender a la prensa del programa de Gustavo Adolfo Infante, a los que solo declaró que interpuso la denuncia que correspondía, pero no hablaría del tema, porque considera que es darle foco a una persona que de seguro eso busca: "Algo bien desagradable, la verdad, yo ya vengo con mucho asco, prefiero no comentarlo, esto sería darle foco a la gente".

Por otro lado, su abogado, Gerardo Rincón, pidió respeto, porque su clienta sigue "consternada" con lo que pasa y con esta situación de la santería, agregando que presentaran todo por escrito, y esta demanda nueva, se sumará a la anterior que tienen contra el intérprete de Piernas Rotas: "Vamos a hacerla por escrito, será una ampliación de la otra denuncia. Los delitos son por intimidación, amenazas, maltrato animal y afectación a la salud pública".

Fuente: Tribuna del Yaqui