Estrella de 'La Casa de los Famosos México' pidió salir tras eliminación de Ninel Conde

Ciudad de México.- La noche del domingo 17 de agosto de 2025, los televidentes pudieron presenciar un sorpresivo momento con la eliminación de Ninel Conde de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México. La sorpresa no fue solo para el público sino también para los habitantes del Cuarto Día, quienes tuvieron que ver a Mar Contreras salir de la ruleta y así ver partir a uno de los elementos más llamativos, no solo de su equipo sino de la competencia en general.

'El Bombón Asesino' se convirtió en la tercera eliminada de la edición 2025, dejando un gran vacío en su cuarto, principalmente en Elaine Haro, Priscila Valverde y Dalilah Polanco. En esta placa, la actriz y cantante mexicana se enfrentó a Facundo Gómez, integrante de su equipo, así como a Mar , Alexis Ayala y José Luis Rodríguez, 'El Guana'. Al final, los espectadores decidieron que la intérprete de La Cortina abandonara el proyecto televisivo.

El impacto de la salida de Ninel sacudió grandemente lo que estaba pasando al interior de la casa y, luego de confirmarse su eliminación, los integrantes del Cuarto Día externaron sus opiniones y una de las más consternadas fue la también actriz, Dalilah Polanco. Desde los primeros días, la sinaloense se vio muy cercana a Conde, incluso la acompañó cuando ganó las llaves de la suite, por lo que era de esperarse que la salida de su compañera le pegara bastante.

Sin embargo, rumores indican que Dalilah, completamente consternada por la eliminación de Ninel Conde y ante las fricciones que han surgido con otros habitantes del Cuarto Noche, habría pedido a la producción abandonar el reality show de Televisa o, bien, asegurar que sea una de las sentenciadas para esta semana y así poder salir de 'La casa más famosa de México'. Hasta el momento no hay una versión oficial que respalde estas especulaciones.

Críticas para Dalilah Polanco

En lo que va del programa, Dalilah Polanco ha sido una de las famosas que mayor 'hate' ha recibido en redes sociales. Y aunque no ha dicho o hecho algo que sea sumamente polémico, seguidores del Cuarto Noche, a donde pertenecía al inicio de la temporada, no le perdonan su afinidad por algunos miembros del otro cuarto. También se ha hecho énfasis en su relación con Mar Contreras, con quien en un principio tuvo una relación muy cercana, lo cual cambió con su transferencia al Cuarto Día.

