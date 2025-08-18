FOTOS: Se filtran detalles de la grabación de la nueva serie 'Harry Potter'

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Este lunes se filtraron nuevas imágenes de la primera temporada de la nueva serie de Harry Potter, lo cual tiene más que emocionados a todos sus fans. Al parecer, este material no proviene de HBO, pero aun así se compartió ampliamente a lo largo de internet. Es necesario mencionar que, hasta este instante, se prevé que el proyecto se estrene hasta 2027.

De hecho, la compañía encargada confirmó hace unas semanas que el director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, se comprometió a que Harry Potter se emitirá durante diez años. Por su parte, también se decía que la primera temporada constaría de solo siete episodios, pero, para sorpresa de muchos, el director de fotografía brasileño Adriano Goldman desmintió este dato: serán ocho en total.

"El propio David Zaslav ha reafirmado su promesa de que la serie de televisión Harry Potter se emitirá durante diez años en HBO Max, mucho más allá del plan previsto de siete temporadas basado en los libros de J.K. Rowling. Los comentarios surgen mientras la producción de la primera temporada se intensifica en Londres y sus alrededores, con el estreno previsto para 2027", escribió HBO en su cuenta oficial de Instagram.

¿En qué consiste el material filtrado?

En las imágenes se ve al joven actor escocés Dominic McLaughlin caracterizado como el protagonista de la saga, con sus característicos anteojos redondos, cabello voluminoso y una chaqueta en tonos azul y verde. Asimismo, a su lado aparece Nick Frost, encargado de interpretar al querido personaje Rubeus Hagrid. Sorprende que el look de Frost se ve algo más desalineado que en las primeras fotos de su personaje, las cuales recibieron críticas por no lucir igual que Robbie Coltrane.

Durante diez años

"Estas imágenes me han hecho el día. Me encanta lo adorable que se ve Harry con esa ropa noventera, hecha un desastre y heredada de su primo o sacada de tienda de segunda mano. Adoro todo. Gracias, HBO", publicó desde su perfil de X (antes Twitter) @Gabrielin12. Otros usuarios notaron ciertos detalles: "Un detalle mínimo que me ha saltado con Harry es que no se ve la cinta en sus lentes por estar rotos, pero por lo demás, todo pinta bastante bien", consideró @Gio_62442.

Fuente: Tribuna