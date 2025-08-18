¡Fue su amante! Mayela Laguna, exnuera de Silvia Pinal, admite amorío con Gustavo Adolfo Infante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de varios meses ausente en medios de comunicación, la tarde de este lunes 18 de agosto la controversial empresaria Mayela Laguna reapareció en todos los titulares del espectáculo mexicano debido a que dio una reveladora entrevista a Javier Ceriani. En sus declaraciones, la exesposa de Luis Enrique Guzmán ventiló de forma pública y contundente que fue amante de Gustavo Adolfo Infante.

A través de una transmisión en su canal de YouTube, el presentador argentino publicó una entrevista en la que la exnuera de Silvia Pinal confirma de forma clara haber tenido un amorío con el periodista y directivo de Imagen Entretenimiento. Ante la pregunta contundente de Ceriani sobre su relación más allá de la amistad con Adolfo Infante, la empresaria dijo: "Me cuesta mucho trabajo estar aquí, pero prefiero hacerlo porque ya en varios programas habían dicho que iba a salir esto, iba a salir lo otro".

Ahorita no tengo nada qué esconder, no me importa, lo único que puedo decir es que pues sí, están saliendo verdades, sin que yo quiera, no es que yo quiera hacer esto, pero tampoco lo voy a negar, no es mentira", añadió.

Acto seguido, Ceriani cuestionó a la excuñada de Alejandra Guzmán: "¿Tuviste una relación con Gustavo Adolfo Infante?", y ella dijo: "Ajá, sí, o sea, pues sí". Laguna también dijo que su aventura con Gustavo había sucedido hace más de 1 año pero explicó porqué lo reveló hasta ahora: "Lo dijo una amiga que algún día estuvo con nosotros, desgraciadamente ha pasado un año".

Mayela Laguna ventiló que tuvo un amorío con Gustavo Adolfo Infante

Mayela comentó que contrario a Infante, quien tiene más de dos décadas casado con Verónica Cuevas, ella se encontraba soltera al momento de que tuvieron su amorío: ""Fue una relación que se dio en el momento en el que yo estaba súper vulnerable, súper mal, de repente mi mundo eran los medios de comunicación y pues se dio una relación de amistad, confianza y pasó lo que tenía que pasar", confesó la madre de Apolo.

Soy una mujer adulta, que toma sus decisiones pero sí hay momentos en la vida en los que uno no está consciente de lo que está pasando, yo estaba en un momento difícil y de alguna manera te tienes que sentir protegida", agregó.

Incluso, Laguna afirmó que en su teléfono celular guarda pruebas que confirmarían que fue amante de Infante: "Tengo las pruebas en mi celular... esto es algo difícil para mí, a ver qué pasa, aquí estoy dando la cara". Por su parte, Javier aseguró que Gustavo convenció a Mayela de aceptar ser su amante prometiéndole "protección", ya que todo sucedió cuando Luis Enrique y ella mantenían una batalla legal y mediática.

Cabe resaltar que Ceriani también acusó directamente a Addis Tuñón de estar enterada del amorío entre Gustavo y Mayela, señalando que ella también le vio la cara a la esposa del periodista. Además, el experto en espectáculos aseguró que Infante tiene un 'búnker del amor' en la colonia Condesa, de la CDMX, a donde también acuden otros integrantes del gremio periodístico.

Fuente: Tribuna del Yaqui