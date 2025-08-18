Héctor Sandarti fue secuestrado a mano armada y así le salvó la vida actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador mexicano, Héctor Sandarti, recientemente recordó como es que fue secuestrado a mano armada en el pasado por varios delincuentes, pensando que ese sería el último de sus días en el mundo, hasta que por un inesperado milagro, una reconocida conductora y querida actriz de Televisa consiguió con una simple acción el salvarle la vida.

Fue en una entrevista con Yordi Rosado, cuando Héctor recordó que en el año del 2001, cuando iba camino a su obra de teatro, en la que compartía créditos con Galilea Montijo, pasó a una papelería y al salir de esta, un hombre con un arma lo abordó y este levantó las manos a modo de rendición, destacando que el delincuente se enojó y obligó a bajarlas. Sandarti reveló que por los nervios bromeó con que así lo hacen en las películas, a lo que este no le importó y solo lo metió a su propio coche, que después fue invadido por otros delincuentes y condujeron hasta que se acabó la gasolina y lo metieron a la cajuela de otro auto.

El expresentador de El Minuto VIP, confesó que sintió temor de ser asesinado, en especial cuando sus captores le revisaron sus pertenencias, pero, solo buscaban a quién llamar para pedir su rescate. Inesperadamente, eligieron ponerse en contacto con la actriz y presentadora, Dalilah Polanco, al cual el actor siempre llamó "mejor amiga", quien, lejos de negociar por una liberación, les colgó el celular bastante molesta.

Héctor habla de su secuestro. Internet

Según el relato, la actual integrante de La Casa de los Famosos México, cuando le hablaron del secuestro de Sandarti y empezaron a negociar, ella consideró que era una broma de mal gusto y solo colgó, pero, según Héctor, este hecho le salvó la vida, y decidieran liberarlo: "Ellos dijeron: 'Este pobre… ni su mejor amiga lo quiere, no respondió por él'. Fue entonces cuando tomaron la decisión de liberarme".

Ante esto, mencionó que al día siguiente lo dejaron ir, le dieron 100 pesos para un taxi, y después en medio de la nada, al rededor de las 3 de la mañana, se encontró a una familia que venía de una boda, y que por fortuna le brindaron su ayuda. Finalmente, el exparticipante de Top Chef VIP, declara que desde ese momento considera que Polanco le salvó la vida y que sin ella no estaría en este mundo, en este momento.

Fuente: Tribuna del Yaqui