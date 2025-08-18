Mariana Botas arremete contra Facundo por burlas de ella en 'La Casa de los Famosos México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas y presentadora, Mariana Botas, acaba de dejar a más de uno sorprendido al haber arremetido en contra de Facundo, después de que este no se tentara el corazón y en una de sus dinámicas de pasarela se burlara de su físico, asegurando que era plana. Los espectadores de La Casa de los Famosos México, también se mostraron ofendidos por este tema.

Como se sabe, por años la actriz de Una Familia de 10, siempre ha hablado sobre sus problemas para poder bajar de peso, y el duro proceso que ha enfrentado con las críticas por su talla, sin embargo, pese a su sinceramiento con el tema y la cancelación de hablar de cuerpos ajenos, Facundo en una dinámica de pasarela, se burló del cuerpo de Mariana al narrar su paso por la pasarela con este comentario: "Muestra toda la planosidad de su cuerpo, enseñando que la planosidad también es estilo. Mostrando un estilo coqueto".

La presentadora de Envinadas, en ese momento solamente le levantó el dedo, haciendo la denominada Britney señal, que es levantar el dedo medio para insultar, como lo hacía Britney Spears en el pasado. Pero, poco después, en el baño, mientras Facundo hablaba con Abelito, Botas llegó y algo molesta le reclamó: "Me humillaste muchísimo. ¿Cómo decías, la planosidad?. Me hundiste". Ante esto, el comediante dejó en claro que no lo hizo como insulto, pues se puede ser plana, hermosa y elegante: "La planosidad no va peleada con la belleza y la elegancia".

Aunque dentro las casas no pasaron a mayores, después de este evento, un amigo de la exparticipante de Todos A Bailar, declaró que Mariana tiene un problema con su peso y su autoestima, asegurando que toma pastillas que no deberían y no deberían de tomar tan a la ligera estas cosas: "Toma pastillas para bajar de peso, pero entiendo que no están recetadas o supervisadas por un médico. Lo peor es que son pastillas que le pueden causar daños colaterales severos, porque se la recetan a personas diabéticas".

Según la fuente, Mariana correría un severo peligro por consumir estas pastillas sin una vigilancia médica, pero que le ha afectado tanto las burlas a los largos de los años, que las ignora con tal de permanecer delgada y evitar más comentarios de su cuerpo: "Puede pasar algo grave, pero no entiende. Le pesan mucho las críticas que ha recibido por años sobre su cuerpo. Por más que le decimos que es hermosa y que ya se ve espectacular, dice que no y quiere más".

Fuente: Tribuna del Yaqui