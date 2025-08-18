"Mi hijo no pertenece a ningún cártel": Julio César Chávez alza la voz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Julio César Chávez considerado una de las máximas leyendas del boxeo mexicano, volvió a defender públicamente a su hijo mayor, Julio César Chávez Jr. Tras cumplirse más de un mes de su arresto en Estados Unidos. El exboxeador aseguró que no existe motivo para preocuparse por la situación legal de su primogénito, ya que confía en su inocencia y niega que tenga vínculos con el crimen organizado.

"Si mi hijo fuera culpable, estuviera preocupado, ¿me entiendes?. Al contrario, él dice: "¿Todo esto hablan de mí apá?, pero ¿Cómo? Si yo no pertenezco a ningún cártel". "Él no vende armas, no, no, no, ni explosivos ni nada, Lo conocen como todos lo conocemos, pero hasta ahí nada mas" declaró Chávez durante una entrevista, subrayando que se mantiene tranquilo por que asegura que "No hay nada" que incrimine a su hijo.

Julio César Chávez defiende a su hijo y pide justicia /Créditos: Internet

El excampeón mundial también compartió que ha podido comunicarse con Julio César Chávez Jr, quien se muestra firme y sereno pese a su actual proceso legal. "Sí, he podido hablar con mi hijo", comentó, aunque evitó dar detalles sobre su paradero actual. "No voy a decir eso... por que es pecado" expresó entre risas nerviosas.

Chávez reiteró su confianza en que las autoridades actuarán conforme a derecho y que la defensa legal de su hijo demostrará su inocencia. "Confiamos en las autoridades y cuando mi hijo, si es que llega para acá (México), las autoridades que hagan su trabajo, pero que lo hagan bien. Porque mi hijo, con todo respeto, es inocente de todo lo que se le acusa, no hay nada", enfatizó.

El caso legal de Julio César Chávez Jr

El 2 de julio de 2025, Chávez Jr. fue arrestado por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Studio City, Los Ángeles. Según las autoridades, el boxeador habría excedido el tiempo permitido de su visa B2 y presentado presuntas declaraciones fraudulentas al solicitar la residencia permanente en abril de 2024.

A las acusaciones en Estados Unidos se suma una orden de aprehensión vigente en México desde marzo 2023, derivada de una investigación iniciada en 2019. En dicho expediente se le relaciona con delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, municiones y explosivos, además de supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Actualmente, Chávez Jr. enfrenta un proceso de deportación acelerada en territorio estadounidense, mientras que en su país natal sus abogados han promovido diversos amparos para evitar que sea detenido ante su posible retorno, aunque estos han sido rechazados. El excampeón, sin embargo, confía en que la situación se resuelva a favor de su descendiente, reiterando que lo que pesa en su contra carece de fundamentos y que su familia se mantiene unida en esta situación adversa.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México